San Salvador de Jujuy: cortes de tránsito por los actos del 25 de mayo

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que durante el domingo 24 y el lunes 25 de mayo se implementarán cortes y operativos especiales de tránsito con motivo de los actos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

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Desde la Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, solicitaron a conductores y peatones circular con precaución, prestar atención a la señalización y respetar las indicaciones del personal que trabajará en los sectores afectados.

Semana de Mayo en San Salvador de Jujuy - Imagen creada con Inteligencia Artificial

Según detallaron, el domingo 24 de mayo habrá cortes de tránsito en las intersecciones de Alvear y Sarmiento, y Belgrano y Coronel Gorriti, en el horario de 13 a 24.

Además, se restringirá la circulación sobre calle San Martín, entre Sarmiento y Coronel Gorriti, de 15 a 18, en el marco de las actividades previstas por la celebración patria.

Operativo para el lunes 25 de mayo

Por otra parte, el lunes 25 de mayo se realizará un acto en la plazoleta Coronel Gorriti, ubicada en avenida Martiarena e Italia, entre las 18 y las 20.

En ese sector no habrá cortes vehiculares, pero sí se montará un dispositivo preventivo de tránsito. Por ese motivo, desde el municipio recomendaron circular con especial precaución durante ese horario.

Piden atención a la señalización

Las autoridades remarcaron que durante ambas jornadas será importante seguir las indicaciones del personal de tránsito apostado en los puntos afectados y evitar complicaciones en la circulación.