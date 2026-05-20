San Salvador de Jujuy: buscan crear un sistema de protocolo para nombrar calles y espacios verdes

La comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy avanzó en la posibilidad de crear un protocolo para el nombramiento de calles y espacios verdes en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de ordenar la identificación urbana y dar respuesta a barrios que aún no cuentan con denominación formal.
El encuentro fue encabezado por la concejal Liliana Giménez y contó con la participación de la directora de Planeamiento Urbano del Municipio, Martina Weibel, y la arquitecta Noelia Tolaba, para coordinar un trabajo conjunto entre Concejo y Municipalidad.
Trabajo conjunto entre Concejo y Municipio
Al término de la reunión, Giménez explicó que recibieron a autoridades del área municipal para abordar cuestiones vinculadas al sistema nomenclador de calles y espacios verdes. Remarcó la necesidad de coordinar acciones para la imposición de nombres e identificación en sectores que todavía no están nomenclados, señalando que se trata de una cuestión clave para la identidad barrial y el acceso a servicios.
Sectores sin nomenclatura y el impacto en los vecinos
La presidenta de la comisión señaló que existen zonas donde las personas viven identificándose por “manzana y lote”, sin contar con calle y numeración, lo que genera complicaciones cotidianas.
En esa línea, sostuvo que disponer de una dirección formal es “un derecho esencial” para cualquier ciudadano, ya que es un requisito para trámites y para recibir distintos tipos de servicios.
“No podemos tener personas viviendo en lugares que se identifiquen como manzana, lote y no tenga nombre la calle y su número” “No podemos tener personas viviendo en lugares que se identifiquen como manzana, lote y no tenga nombre la calle y su número”
Un mapa actualizado y una base de datos para agilizar trámites
Giménez indicó que acordaron avanzar en un trabajo conjunto para establecer un protocolo y solicitar al Municipio un mapa actualizado sobre la situación del nomenclador en toda la ciudad, de manera que el Concejo pueda intervenir sobre los sectores pendientes.
Embed - Crearán un protocolo para el sistema nomenclador de calles y espacios verdes
Por su parte, la directora de Planeamiento Urbano, Martina Weibel, explicó que su área se encuentra realizando un mapeo general para determinar qué calles ya cuentan con denominación y conformar un archivo que permita agilizar la tramitación.
Finalmente, precisó que se definió un esquema de trabajo conjunto para generar una base de datos compartida e intercambiar información con el Concejo Deliberante para mejorar y acelerar el proceso.
“Se definió que vamos a trabajar conjuntamente con el Concejo Deliberante para generar la base de datos e intercambiar información para mejorarla y agilizar el trmite” “Se definió que vamos a trabajar conjuntamente con el Concejo Deliberante para generar la base de datos e intercambiar información para mejorarla y agilizar el trámite”
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