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20 de mayo de 2026 - 14:01
Jujuy.

San Salvador de Jujuy: buscan crear un sistema de protocolo para nombrar calles y espacios verdes

Referentes de Concejo Deliberante y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy avanzan en la creación de un protocolo de nomenclatura urbana.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Concejo Deliberante y Municipalidad de San Salvador de Jujuy La comisión de Obras Públicas recibió a la Directora de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de la ciudad para realizar un trabajo en conjunto sobre la posibilidad de crear un protocolo para el nombramiento de calles en diferentes sectores de la ciudad.

Concejo Deliberante y Municipalidad de San Salvador de Jujuy

La comisión de Obras Públicas recibió a la Directora de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de la ciudad para realizar un trabajo en conjunto sobre la posibilidad de crear un protocolo para el nombramiento de calles en diferentes sectores de la ciudad.

“Para cualquier tipo de servicio te piden calle y número, es un derecho esencial de cualquier ciudadano contar con la identificación de su propiedad”. (imagen con IA)

“Para cualquier tipo de servicio te piden calle y número, es un derecho esencial de cualquier ciudadano contar con la identificación de su propiedad”. (imagen con IA)

La comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy avanzó en la posibilidad de crear un protocolo para el nombramiento de calles y espacios verdes en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de ordenar la identificación urbana y dar respuesta a barrios que aún no cuentan con denominación formal.

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El encuentro fue encabezado por la concejal Liliana Giménez y contó con la participación de la directora de Planeamiento Urbano del Municipio, Martina Weibel, y la arquitecta Noelia Tolaba, para coordinar un trabajo conjunto entre Concejo y Municipalidad.

Trabajo conjunto entre Concejo y Municipio

Al término de la reunión, Giménez explicó que recibieron a autoridades del área municipal para abordar cuestiones vinculadas al sistema nomenclador de calles y espacios verdes. Remarcó la necesidad de coordinar acciones para la imposición de nombres e identificación en sectores que todavía no están nomenclados, señalando que se trata de una cuestión clave para la identidad barrial y el acceso a servicios.

calle de jujuy
“Para cualquier tipo de servicio te piden calle y número, es un derecho esencial de cualquier ciudadano contar con la identificación de su propiedad”. (imagen con IA)

“Para cualquier tipo de servicio te piden calle y número, es un derecho esencial de cualquier ciudadano contar con la identificación de su propiedad”. (imagen con IA)

Sectores sin nomenclatura y el impacto en los vecinos

La presidenta de la comisión señaló que existen zonas donde las personas viven identificándose por “manzana y lote”, sin contar con calle y numeración, lo que genera complicaciones cotidianas.

En esa línea, sostuvo que disponer de una dirección formal es “un derecho esencial” para cualquier ciudadano, ya que es un requisito para trámites y para recibir distintos tipos de servicios.

“No podemos tener personas viviendo en lugares que se identifiquen como manzana, lote y no tenga nombre la calle y su número” “No podemos tener personas viviendo en lugares que se identifiquen como manzana, lote y no tenga nombre la calle y su número”

Un mapa actualizado y una base de datos para agilizar trámites

Giménez indicó que acordaron avanzar en un trabajo conjunto para establecer un protocolo y solicitar al Municipio un mapa actualizado sobre la situación del nomenclador en toda la ciudad, de manera que el Concejo pueda intervenir sobre los sectores pendientes.

Embed - Crearán un protocolo para el sistema nomenclador de calles y espacios verdes

Por su parte, la directora de Planeamiento Urbano, Martina Weibel, explicó que su área se encuentra realizando un mapeo general para determinar qué calles ya cuentan con denominación y conformar un archivo que permita agilizar la tramitación.

Finalmente, precisó que se definió un esquema de trabajo conjunto para generar una base de datos compartida e intercambiar información con el Concejo Deliberante para mejorar y acelerar el proceso.

“Se definió que vamos a trabajar conjuntamente con el Concejo Deliberante para generar la base de datos e intercambiar información para mejorarla y agilizar el trmite” “Se definió que vamos a trabajar conjuntamente con el Concejo Deliberante para generar la base de datos e intercambiar información para mejorarla y agilizar el trámite”

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