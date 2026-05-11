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11 de mayo de 2026 - 15:56
Jujuy.

Talleres en San Salvador de Jujuy para trabajar la autoestima y las relaciones: cuándo y dónde

En San Salvador de Jujuy este mes continúan los talleres para fortalecer la autoestima y los vínculos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Talleres sobre salud mental en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Talleres sobre salud mental en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Esta semana seguirán los talleres abiertos a la comunidad orientados al bienestar emocional organizador por el Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

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El día miércoles 13 de mayo, el taller “Me doy permiso para parar, habitar con mayor conciencia mi propio tiempo”, se desarrollará en la Dirección de Turismo de 9 a 11 horas.

El miércoles 20 de mayo, se brindará el taller “Espacio de escucha para familiares de personas con TEA”, de 9 a 11 en la Dirección de Turismo en la calle Necochea 565. La jornada se realiza juntamente con la Fundación Hablemos de Autismo.

Talleres sobre salud mental en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Talleres sobre salud mental en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Talleres sobre salud mental en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Por la tarde de 14 a 16 horas, se desarrollará el taller “Mirando Nuestros Vínculos” en las instalaciones del Colegio de Ingenieros, en calle Belgrano Nro.996.

El objetivo de los talleres en San Salvador de Jujuy

Estos talleres se desarrollan con una frecuencia quincenal. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 388 593 7187 o bien dirigirse a la sede ubicada en calle Jorge Newbery 996 esquina Dorrego, en el horario de 8 a 13.

Los talleres proponen un espacio de encuentro, escucha y reflexión para compartir vivencias y sumar herramientas que ayuden a fortalecer el autocuidado y los vínculos personales. No hace falta tener experiencia previa, solo ganas de participar y trabajar en el crecimiento personal. La actividad es libre y gratuita, con cupos limitados.

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