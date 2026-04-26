domingo 26 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de abril de 2026 - 10:43
Jujuy.

Comienzan las clases de Aqua Fitness para adultos mayores en San Salvador de Jujuy

La actividad tiene como propósito promover los hábitos saludables en los adultos mayores. Las clases de Aqua Fitness se realizarán todos los lunes.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Comienzan las clases de Aqua Fitness para adultos mayores en San Salvador de Jujuy

Comienzan las clases de Aqua Fitness para adultos mayores en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy pondrá en marcha el programa “Comunidad Saludable”, una propuesta orientada a promover hábitos de vida saludables y mejorar el bienestar integral de adultos y adultos mayores a través de la actividad física.

Lee además
Ciudad Cultural - FNE
Jujuy.

Lugares exclusivos para adultos mayores y personas con discapacidad en la FNE 2025
Jubilaciones y pensiones
Sociedad.

Jubilación en crisis: el 17% de los adultos mayores continúa trabajando en el país

Natatorio Municipal Guillermo Poma
Natatorio Municipal Guillermo Poma

Natatorio Municipal Guillermo Poma

Inicio del programa y modalidad

La iniciativa comenzará el lunes 27 de abril y se desarrollará semanalmente, todos los lunes, con clases de Aqua Fitness en el natatorio Guillermo Poma, ubicado en el extremo del Parque San Martín, dentro de la Dirección General de Deportes.

Las actividades están programadas a partir de las 10:45 y están destinadas especialmente a personas adultas y adultos mayores.

Beneficios de la actividad

El coordinador de Deportes y Hábitos Saludables, Sergio Armata, explicó que el Aqua Fitness combina ritmos y ejercicios dentro del agua, lo que permite trabajar diferentes aspectos físicos.

Según detalló, la práctica contribuye a mejorar la salud cardiovascular, la flexibilidad, la resistencia, la fuerza y la coordinación, convirtiéndose en una alternativa accesible y de bajo impacto.

Inscripción y requisitos

Las personas interesadas deberán inscribirse de manera presencial en la Dirección General de Deportes, donde el equipo de Estación Saludable estará a cargo del registro de participantes.

Entre los requisitos, se solicita asistir con botella de agua, traje de baño y gorro de natación, cuyo uso es obligatorio. Además, se aclaró que no es necesario saber nadar, ya que las clases se desarrollan en la zona baja del natatorio.

Convocatoria a la comunidad

Desde el área organizadora invitaron a la comunidad a sumarse a esta propuesta que busca fomentar hábitos saludables y generar espacios de recreación y bienestar, especialmente orientados a mejorar la calidad de vida de los sectores adultos y mayores de la ciudad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lugares exclusivos para adultos mayores y personas con discapacidad en la FNE 2025

Jubilación en crisis: el 17% de los adultos mayores continúa trabajando en el país

Un grupo de adultos mayores recrearon su infancia y el video emocionó a todos en redes

Ataque a una pareja de adultos mayores en Yavi: el hombre está grave

Estado de las rutas en Jujuy este domingo 26 de abril: hay tramos intransitables

Lo que se lee ahora
 “Sabores de la Puna Tusqueña”, gran iniciativa de estudiantes de Cochinoca. video
Jujuy.

Estudiantes de la Puna buscan llevar sus sabores regionales a la capital jujeña y a todo el país

Por  Federico Franco

Las más leídas

Cifra millonaria: cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026
País.

Cifra millonaria: cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026

La Virgen de Punta Corral regresa al santuario el próximo sábado 
Jujuy.

Tumbaya se prepara para el retorno de la Virgen de Punta Corral a su Santuario

Hallaron sin vida al salteño que era intensamente buscado en el río Bermejo
Policiales.

Encontraron sin vida al salteño que era intensamente buscado en el río Bermejo

Buen empate de Gimnasia de Jujuy en Rafaela. 
Deportes.

Gimnasia de Jujuy rescató un valioso punto en Rafaela y sigue arriba

No, el hombre de este video no simula una discapacidad motriz: es jubilado y padece Parkinson
Chequeado.

No, el hombre de este video no "simula" una discapacidad motriz: es jubilado y padece Parkinson

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel