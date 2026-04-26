Comienzan las clases de Aqua Fitness para adultos mayores en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy pondrá en marcha el programa “Comunidad Saludable”, una propuesta orientada a promover hábitos de vida saludables y mejorar el bienestar integral de adultos y adultos mayores a través de la actividad física.

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La iniciativa comenzará el lunes 27 de abril y se desarrollará semanalmente, todos los lunes , con clases de Aqua Fitness en el natatorio Guillermo Poma, ubicado en el extremo del Parque San Martín, dentro de la Dirección General de Deportes.

Las actividades están programadas a partir de las 10:45 y están destinadas especialmente a personas adultas y adultos mayores.

Beneficios de la actividad

El coordinador de Deportes y Hábitos Saludables, Sergio Armata, explicó que el Aqua Fitness combina ritmos y ejercicios dentro del agua, lo que permite trabajar diferentes aspectos físicos.

Según detalló, la práctica contribuye a mejorar la salud cardiovascular, la flexibilidad, la resistencia, la fuerza y la coordinación, convirtiéndose en una alternativa accesible y de bajo impacto.

Inscripción y requisitos

Las personas interesadas deberán inscribirse de manera presencial en la Dirección General de Deportes, donde el equipo de Estación Saludable estará a cargo del registro de participantes.

Entre los requisitos, se solicita asistir con botella de agua, traje de baño y gorro de natación, cuyo uso es obligatorio. Además, se aclaró que no es necesario saber nadar, ya que las clases se desarrollan en la zona baja del natatorio.

Convocatoria a la comunidad

Desde el área organizadora invitaron a la comunidad a sumarse a esta propuesta que busca fomentar hábitos saludables y generar espacios de recreación y bienestar, especialmente orientados a mejorar la calidad de vida de los sectores adultos y mayores de la ciudad.