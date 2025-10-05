domingo 05 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de octubre de 2025 - 18:52
Sociedad.

Jubilación en crisis: el 17% de los adultos mayores continúa trabajando en el país

Uno de cada seis jubilados mantiene una actividad laboral en el país. Factores económicos, sociales y emocionales explican este fenómeno creciente,

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Jubilaciones y pensiones

Jubilaciones y pensiones

En la Argentina, jubilarse no siempre significa retirarse. Según datos recientes del INDEC, el 17,1% de los adultos mayores continúa trabajando, sobre todo entre los 60 y 74 años. Este fenómeno, cada vez más visible, responde a una combinación de necesidad económica, desigualdad de género y deseo de mantener un rol activo en la sociedad.

Lee además
jubilacion anticipada anses: el gobierno prorroga el beneficio por un ano mas
Economía.

Jubilación anticipada ANSES: el Gobierno prorroga el beneficio por un año más
Descubren cómo el estrés altera el cerebro y revelan un posible vínculo con la depresión
Ciencia.

Descubren cómo el estrés altera el cerebro y revelan un posible vínculo con la depresión

Jubilación y trabajo: entre la necesidad y la elección

Las cifras muestran una realidad desigual. Uno de cada diez adultos mayores no tiene cobertura previsional y, entre quienes sí acceden a una jubilación, los haberes suelen ser insuficientes para cubrir el costo de vida. Además, las mujeres perciben en promedio un 27% menos que los hombres, lo que las obliga en muchos casos a seguir trabajando.

Pero no todo es obligación: también hay jubilados que deciden continuar activos. Profesionales, docentes y emprendedores prolongan sus trayectorias por elección, encontrando en el trabajo una fuente de identidad, vínculos y propósito. Especialistas en psicología señalan que cuando la continuidad laboral es voluntaria, puede tener efectos positivos en la salud física y emocional. Por el contrario, cuando se trabaja por necesidad, predominan el cansancio y la angustia.

El sociólogo Manuel Zunino advierte que el fenómeno revela un sistema previsional en crisis. “Que uno de cada seis jubilados siga trabajando habla de un contrato social roto: después de décadas de esfuerzo, muchas personas no pueden descansar”, señala.

En los sectores populares, la continuidad laboral en la vejez se da en condiciones precarias y sin elección. En los estratos más altos, se trata de roles elegidos y con autonomía. La brecha también es de género: las mujeres enfrentan jubilaciones más bajas y cargas invisibles de cuidado.

A esto se suma un sistema de reparto diseñado para una expectativa de vida más corta. Hoy, con una población que vive en promedio hasta los 80 años, se genera un desequilibrio entre aportantes y beneficiarios que impacta en la sostenibilidad y el monto de las jubilaciones.

En definitiva, la jubilación sin retiro refleja los desafíos de una sociedad que envejece rápido, con un sistema previsional frágil y desigualdades persistentes. El reto es garantizar que trabajar en la vejez sea una opción, no una obligación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jubilación anticipada ANSES: el Gobierno prorroga el beneficio por un año más

Descubren cómo el estrés altera el cerebro y revelan un posible vínculo con la depresión

Ni harina ni azúcar: la receta del budín de naranja ideal para el mate

Cómo limpiar la pantalla de tu televisor sin rayarla: truco efectivo y seguro

"En la profundidad del corazón": la muestra de Yesica Berdún Pettersen y Jorge Jamarlli

Lo que se lee ahora
Descubren cómo el estrés altera el cerebro y revelan un posible vínculo con la depresión
Ciencia.

Descubren cómo el estrés altera el cerebro y revelan un posible vínculo con la depresión

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

¿Llegan las tormentas fuertes a Jujuy? El pronóstico del SMN para el domingo e inicio de semana
Importante.

¿Llegan las tormentas fuertes a Jujuy? El pronóstico del SMN para el domingo e inicio de semana

Impacto del cobro sanitario a extranjeros: se registra una fuerte reducción en la cantidad de consultas en Salta, Jujuy y Mendoza video
Chequeado.

Impacto del cobro sanitario a extranjeros: se registra una fuerte reducción en la cantidad de consultas en Salta, Jujuy y Mendoza

Gimnasia de Jujuy temporada 2025
Zona B.

Gimnasia de Jujuy recibe a Chacarita para definir la posición en el Reducido: horario, tv y árbitro

Arranca el curso de nivelación para la carrera de Medicina
Jujuy.

Arranca el curso de nivelación para la carrera de Medicina: todos los detalles

Thiago Medina dejó la terapia intensiva tras 3 semanas en grave estado: cómo sigue su recuperación
Salud.

Thiago Medina dejó la terapia intensiva tras 3 semanas en grave estado: cómo sigue su recuperación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel