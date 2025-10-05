Ni harina ni azúcar: la receta del budín de naranja ideal para el mate

El desayuno y la merienda suelen ser momentos en los que surge la tentación de acompañar el mate con algo dulce. Por suerte, existen opciones saludables que no sacrifican el sabor y son muy fáciles de preparar. Una de ellas es el budín de naranja sin harina ni azúcar, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a un placer dulce por la mañana o la tarde.

Ingredientes para el budín de naranja image Budín de naranja

2 naranjas (una para ralladura y otra para jugo)

3 huevos grandes

1 taza de harina de avena o almendras (puedes moler avena en la licuadora)

1/2 taza de endulzante natural (eritritol, stevia o azúcar de coco, al gusto)

1 cucharadita de polvo de hornear

Opcional: 1 cucharadita de extracto de vainilla

Paso a paso para el budín de naranja sin harina ni azúcar

Preparar las naranjas: lavar bien las frutas, rallar la cáscara de una y exprimir ambas para obtener aproximadamente una taza de jugo. Quitar semillas para evitar amargor.

y exprimir ambas para obtener aproximadamente una taza de jugo. Quitar semillas para evitar amargor. Batir huevos y jugo: en un recipiente grande, batir los huevos e incorporar el jugo de naranja y la ralladura, mezclando suavemente.

y la ralladura, mezclando suavemente. Mezclar ingredientes secos: en otro bol, combinar la harina, el polvo de hornear y el endulzante. Agregar gradualmente a la mezcla líquida , revolviendo para evitar grumos hasta obtener una masa homogénea.

, revolviendo para evitar grumos hasta obtener una masa homogénea. Agregar vainilla (opcional): añadir el extracto de vainilla y mezclar bien para distribuir el aroma.

el aroma. Preparar el molde: aceitar ligeramente el molde o cubrir con papel manteca. Verter la mezcla y alisar la superficie.

y alisar la superficie. Hornear: precalentar el horno a 180°C y hornear entre 40 y 45 minutos. Para comprobar la cocción , insertar un palillo; si sale limpio, el budín está listo. Evitar abrir el horno antes de los 35 minutos.

, insertar un palillo; si sale limpio, el budín está listo. Evitar abrir el horno antes de los 35 minutos. Enfriar y servir: dejar reposar 10 minutos en el molde, luego desmoldar y enfriar completamente sobre una rejilla antes de cortar. image Beneficios y consejos para el budín de naranja sin harina ni azúcar Este budín es apto para celíacos y personas que buscan una dieta baja en calorías, ya que no contiene harina convencional ni azúcar refinada. La naranja aporta fibra, vitaminas y antioxidantes, mientras que su bajo contenido de azúcares simples ayuda a mantener estables los niveles de energía y favorece la digestión. Se puede personalizar agregando frutos secos, semillas de chía o nueces para darle textura y sabor extra. Además, se conserva hasta tres días en la heladera o se puede congelar en porciones individuales, teniendo siempre a mano una opción saludable y deliciosa.

