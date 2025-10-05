domingo 05 de octubre de 2025

5 de octubre de 2025 - 08:17
Fácil.

Ni harina ni azúcar: la receta del budín de naranja ideal para el mate

En el desayuno o la merienda, es una buena alternativa para celíacos y para aquellas que sigan una dieta baja en calorías, sin renunciar al placer de lo dulce.

Por  Verónica Pereyra
Budín de naranja
Ingredientes para el budín de naranja

image
Bud&iacute;n de naranja

Budín de naranja

  • 2 naranjas (una para ralladura y otra para jugo)
  • 3 huevos grandes
  • 1 taza de harina de avena o almendras (puedes moler avena en la licuadora)
  • 1/2 taza de endulzante natural (eritritol, stevia o azúcar de coco, al gusto)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Opcional: 1 cucharadita de extracto de vainilla

Paso a paso para el budín de naranja sin harina ni azúcar

  • Preparar las naranjas: lavar bien las frutas, rallar la cáscara de una y exprimir ambas para obtener aproximadamente una taza de jugo. Quitar semillas para evitar amargor.
  • Batir huevos y jugo: en un recipiente grande, batir los huevos e incorporar el jugo de naranja y la ralladura, mezclando suavemente.
  • Mezclar ingredientes secos: en otro bol, combinar la harina, el polvo de hornear y el endulzante. Agregar gradualmente a la mezcla líquida, revolviendo para evitar grumos hasta obtener una masa homogénea.
  • Agregar vainilla (opcional): añadir el extracto de vainilla y mezclar bien para distribuir el aroma.
  • Preparar el molde: aceitar ligeramente el molde o cubrir con papel manteca. Verter la mezcla y alisar la superficie.
  • Hornear: precalentar el horno a 180°C y hornear entre 40 y 45 minutos. Para comprobar la cocción, insertar un palillo; si sale limpio, el budín está listo. Evitar abrir el horno antes de los 35 minutos.
  • Enfriar y servir: dejar reposar 10 minutos en el molde, luego desmoldar y enfriar completamente sobre una rejilla antes de cortar.
image

Beneficios y consejos para el budín de naranja sin harina ni azúcar

Este budín es apto para celíacos y personas que buscan una dieta baja en calorías, ya que no contiene harina convencional ni azúcar refinada. La naranja aporta fibra, vitaminas y antioxidantes, mientras que su bajo contenido de azúcares simples ayuda a mantener estables los niveles de energía y favorece la digestión.

Se puede personalizar agregando frutos secos, semillas de chía o nueces para darle textura y sabor extra. Además, se conserva hasta tres días en la heladera o se puede congelar en porciones individuales, teniendo siempre a mano una opción saludable y deliciosa.

