Ni harina ni azúcar: la receta del budín de naranja ideal para el mate

El desayuno y la merienda suelen ser momentos en los que surge la tentación de acompañar el mate con algo dulce. Por suerte, existen opciones saludables que no sacrifican el sabor y son muy fáciles de preparar. Una de ellas es el budín de naranja sin harina ni azúcar, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a un placer dulce por la mañana o la tarde.
- Preparar las naranjas: lavar bien las frutas, rallar la cáscara de una y exprimir ambas para obtener aproximadamente una taza de jugo. Quitar semillas para evitar amargor.
- Batir huevos y jugo: en un recipiente grande, batir los huevos e incorporar el jugo de naranja y la ralladura, mezclando suavemente.
- Mezclar ingredientes secos: en otro bol, combinar la harina, el polvo de hornear y el endulzante. Agregar gradualmente a la mezcla líquida, revolviendo para evitar grumos hasta obtener una masa homogénea.
- Agregar vainilla (opcional): añadir el extracto de vainilla y mezclar bien para distribuir el aroma.
- Preparar el molde: aceitar ligeramente el molde o cubrir con papel manteca. Verter la mezcla y alisar la superficie.
- Hornear: precalentar el horno a 180°C y hornear entre 40 y 45 minutos. Para comprobar la cocción, insertar un palillo; si sale limpio, el budín está listo. Evitar abrir el horno antes de los 35 minutos.
- Enfriar y servir: dejar reposar 10 minutos en el molde, luego desmoldar y enfriar completamente sobre una rejilla antes de cortar.
Beneficios y consejos para el budín de naranja sin harina ni azúcar
Este budín es apto para celíacos y personas que buscan una dieta baja en calorías, ya que no contiene harina convencional ni azúcar refinada. La naranja aporta fibra, vitaminas y antioxidantes, mientras que su bajo contenido de azúcares simples ayuda a mantener estables los niveles de energía y favorece la digestión.
Se puede personalizar agregando frutos secos, semillas de chía o nueces para darle textura y sabor extra. Además, se conserva hasta tres días en la heladera o se puede congelar en porciones individuales, teniendo siempre a mano una opción saludable y deliciosa.
