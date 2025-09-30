Hace esta torta de ricota con harina de almendras: una receta simple y rápida.

La torta de ricota elaborada con harina de almendras une la cremosidad característica de la ricota con el sabor y la textura distintiva que aporta la harina de almendras, resultando en un postre delicado, ligero y a la vez satisfactorio . Se trata de una receta ideal para quienes desean escaparse de los bizcochos convencionales.

Cocina. Receta fácil y distinta: prepara una pizza con base de papa con unos simples pasos

Las recetas de la abuela. Receta de tarta de frutillas sin harina ni azúcar, rápida y fácil

Esta opción aporta un toque nutritivo y un gusto que conquista a todos. Asimismo, representa una alternativa excelente para quienes deben prescindir del gluten en su alimentación.

La suavidad de la ricota y el toque único de la harina de almendras en cada bocado.

La torta de ricota proviene de Italia , país donde este queso se emplea ampliamente en recetas tanto dulces como saladas. La harina de almendras , por su parte, constituye un elemento fundamental en la repostería de influencia mediterránea.

La unión de ambos ingredientes resulta en un postre delicioso y versátil, adecuado para múltiples situaciones: desde un encuentro familiar hasta un evento especial. Sumado a esto, al tratarse de una receta sencilla y rápida, se convierte en una opción ideal incluso cuando el tiempo es limitado.

Receta de torta de ricota con harina de almendras

Elaborar este pastel de ricota es muy fácil y no requiere conocimientos avanzados en repostería. La ricota aporta jugosidad y un sabor delicado, mientras que la harina de almendras brinda una textura suave y un matiz de sabor que conquista a todos. Es una opción perfecta tanto para un desayuno especial como para disfrutarlo como postre acompañado de un café.

Receta de torta de ricota con harina de almendras, rápida y fácil.

Tiempo estimado de preparación de esta receta

Elaborar la torta de ricota con harina de almendras lleva aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Esto contempla unos 15 minutos para combinar y preparar los ingredientes, y entre 50 y 60 minutos de horneado hasta que el pastel adquiera un tono dorado y esté completamente cocido.

Ingredientes

250 g de ricota

150 g de harina de almendras

100 g de azúcar

3 huevos grandes

1 cucharadita de extracto de vainilla

Ralladura de 1 limón

1 cucharadita de polvo para hornear

Pizca de sal

Azúcar impalpable para decorar (opcional)

Esta delicia mediterránea es ligera y provoca saciedad.

Cómo hacer torta de ricota con harina de almendras, paso a paso

Comenzar precalentando el horno a 180°C y preparar un molde redondo, engrasándolo con un poco de manteca o forrándolo con papel de hornear para que la torta no se adhiera.

y preparar un molde redondo, engrasándolo con un poco de o forrándolo con para que la torta no se adhiera. En un bol amplio, batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla aireada, cremosa y de tono claro.

hasta lograr una mezcla aireada, cremosa y de tono claro. Incorporar a la preparación de huevos la ricota , el extracto de vainilla y la ralladura de limón , mezclando cuidadosamente hasta que todos los ingredientes estén bien integrados.

, el y la , mezclando cuidadosamente hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. En otro recipiente, mezclar la harina de almendras con el polvo de hornear y una pizca de sal , reservando esta combinación para luego unirla con la preparación húmeda.

con el y una , reservando esta combinación para luego unirla con la preparación húmeda. Añadir los ingredientes secos a la preparación líquida, mezclando suavemente hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.

La torta de ricota con harina de almendras combina la suavidad de la ricota con el aroma y la textura única que aporta la harina de almendras.

Verter la mezcla en el molde previamente engrasado o forrado, y nivelar la superficie con una espátula para que quede uniforme.

y nivelar la superficie con una para que quede uniforme. Cocinar en el horno durante aproximadamente 50 a 60 minutos , comprobando la cocción insertando un palillo en el centro; si sale limpio, la torta está lista.

, comprobando la cocción insertando un en el centro; si sale limpio, la torta está lista. Dejar reposar la torta dentro del molde unos 10 minutos antes de desmoldarla, y luego transferirla a una rejilla para que se enfríe por completo.

antes de desmoldarla, y luego transferirla a una para que se enfríe por completo. Una vez que la torta esté fría, se puede decorar espolvoreando azúcar glas por encima, si se desea.

Este postre es ideal para quienes buscan una alternativa a los tradicionales bizcochos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades indicadas en esta preparación, la torta de ricota combinada con harina de almendras alcanza para servir alrededor de ocho porciones.