martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 16:23
Hace esta torta de ricota con harina de almendras: una receta simple y rápida

Este manjar de inspiración mediterránea combina ligereza con sensación de plenitud. Perfecto tanto para acompañar el desayuno como para servir de postre.

Redacción de TodoJujuy
La torta de ricota elaborada con harina de almendras une la cremosidad característica de la ricota con el sabor y la textura distintiva que aporta la harina de almendras, resultando en un postre delicado, ligero y a la vez satisfactorio. Se trata de una receta ideal para quienes desean escaparse de los bizcochos convencionales.

La suavidad de la ricota y el toque único de la harina de almendras en cada bocado.

La torta de ricota proviene de Italia, país donde este queso se emplea ampliamente en recetas tanto dulces como saladas. La harina de almendras, por su parte, constituye un elemento fundamental en la repostería de influencia mediterránea.

La unión de ambos ingredientes resulta en un postre delicioso y versátil, adecuado para múltiples situaciones: desde un encuentro familiar hasta un evento especial. Sumado a esto, al tratarse de una receta sencilla y rápida, se convierte en una opción ideal incluso cuando el tiempo es limitado.

Receta de torta de ricota con harina de almendras

Elaborar este pastel de ricota es muy fácil y no requiere conocimientos avanzados en repostería. La ricota aporta jugosidad y un sabor delicado, mientras que la harina de almendras brinda una textura suave y un matiz de sabor que conquista a todos. Es una opción perfecta tanto para un desayuno especial como para disfrutarlo como postre acompañado de un café.

Receta de torta de ricota con harina de almendras, rápida y fácil.

Tiempo estimado de preparación de esta receta

Elaborar la torta de ricota con harina de almendras lleva aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Esto contempla unos 15 minutos para combinar y preparar los ingredientes, y entre 50 y 60 minutos de horneado hasta que el pastel adquiera un tono dorado y esté completamente cocido.

Ingredientes

  • 250 g de ricota
  • 150 g de harina de almendras
  • 100 g de azúcar
  • 3 huevos grandes
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • Ralladura de 1 limón
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • Pizca de sal
  • Azúcar impalpable para decorar (opcional)
Esta delicia mediterránea es ligera y provoca saciedad.

Cómo hacer torta de ricota con harina de almendras, paso a paso

  • Comenzar precalentando el horno a 180°C y preparar un molde redondo, engrasándolo con un poco de manteca o forrándolo con papel de hornear para que la torta no se adhiera.
  • En un bol amplio, batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla aireada, cremosa y de tono claro.
  • Incorporar a la preparación de huevos la ricota, el extracto de vainilla y la ralladura de limón, mezclando cuidadosamente hasta que todos los ingredientes estén bien integrados.
  • En otro recipiente, mezclar la harina de almendras con el polvo de hornear y una pizca de sal, reservando esta combinación para luego unirla con la preparación húmeda.
  • Añadir los ingredientes secos a la preparación líquida, mezclando suavemente hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.
La torta de ricota con harina de almendras combina la suavidad de la ricota con el aroma y la textura única que aporta la harina de almendras.
  • Verter la mezcla en el molde previamente engrasado o forrado, y nivelar la superficie con una espátula para que quede uniforme.
  • Cocinar en el horno durante aproximadamente 50 a 60 minutos, comprobando la cocción insertando un palillo en el centro; si sale limpio, la torta está lista.
  • Dejar reposar la torta dentro del molde unos 10 minutos antes de desmoldarla, y luego transferirla a una rejilla para que se enfríe por completo.
  • Una vez que la torta esté fría, se puede decorar espolvoreando azúcar glas por encima, si se desea.
Este postre es ideal para quienes buscan una alternativa a los tradicionales bizcochos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades indicadas en esta preparación, la torta de ricota combinada con harina de almendras alcanza para servir alrededor de ocho porciones.

