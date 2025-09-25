jueves 25 de septiembre de 2025

25 de septiembre de 2025 - 18:28
Cocina.

Receta fácil y distinta: prepara una pizza con base de papa con unos simples pasos

Con pocos ingredientes frescos y algo de creatividad, esta receta casera es ideal para celíacos o quienes buscan variar sus comidas sin perder sabor ni textura.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Con solo unos pocos ingredientes frescos y mucha creatividad, esta preparación casera es ideal para celíacos.

Con solo unos pocos ingredientes frescos y mucha creatividad, esta preparación casera es ideal para celíacos.

La pizza con base de papa surgió como una alternativa más saludable y como una versión casera de la clásica pizza italiana. Su popularidad creció a nivel global, dentro de la tendencia de experimentar con bases distintas, como la coliflor, la quinoa o, en este caso, la papa.

Esta base ofrece una textura crujiente por fuera y suave por dentro, ideal para combinar con los ingredientes y toppings favoritos. Es perfecta para una noche de cine, para compartir en reuniones con amigos o incluso como un almuerzo equilibrado, acompañada de una ensalada fresca.

La preparación de la pizza con base de papa requiere solo 40 minutos y utiliza ingredientes simples y accesibles.

Receta de pizza con base de papa

Para preparar una pizza con base de papa, primero se cocinan y se aplastan las papas hasta formar un puré firme. A este se le incorpora huevo y queso rallado para lograr que la mezcla se compacte y pueda moldearse con facilidad. La base se hornea sola inicialmente y, después, se cubre con salsa de tomate, queso y los ingredientes elegidos, finalizando la cocción en el horno.

Una de las grandes ventajas de esta receta es su flexibilidad: los toppings se pueden adaptar a todos los gustos, desde mozzarella, tomate, jamón y vegetales asados, hasta aceitunas o cualquier ingrediente disponible en la heladera. También se puede jugar con diferentes tipos de papa, como papas comunes, papines o mezclarlas con batata para un toque más dulce. Es una preparación que admite múltiples variantes y siempre resulta deliciosa.

La pizza de papa admite toppings variados como mozzarella, jamón, vegetales, aceitunas y más, adaptándose a todos los gustos.

Ingredientes

  • 3 papas medianas
  • 1 huevo
  • 80 g de queso rallado (tipo parmesano o mozzarella)
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 150 g de salsa de tomate
  • 150 g de queso mozzarella rallado
  • Ingredientes opcionales para toppings: jamón, tomate, aceitunas, albahaca, orégano, vegetales, etc.
Receta de pizza con base de papa, rápida y fácil.

Cómo hacer pizza con base de papa, paso a paso

  • Comenzar pelando las papas y cortándolas en cubos pequeños para que se cocinen más rápido. Colocarlas en una olla con agua y sal y hervir hasta que estén completamente tiernas, aproximadamente 15 minutos.
  • Escurrir cuidadosamente y triturar las papas aún calientes hasta conseguir un puré consistente, sin grumos ni exceso de líquido.
  • Incorporar al puré el huevo y el queso rallado, añadir sal y pimienta al gusto y mezclar todo de manera uniforme hasta obtener una masa homogénea y compacta, lista para moldear.
  • Forrar una bandeja para horno o pizzera con papel vegetal y pincelar ligeramente con aceite de oliva para evitar que se pegue.
Con solo unos pocos ingredientes frescos y mucha creatividad, esta preparación casera es ideal para celíacos.
  • Distribuir la mezcla de papa sobre la superficie, dándole la forma deseada, ya sea circular o rectangular, con un grosor aproximado de 1 a 1,5 cm. Presionar bien con una cuchara o con las manos para que quede compacta y lista para hornear.
  • Colocar la base de papa en el horno previamente calentado a 200 °C y hornear durante unos 10 minutos, hasta que empiece a adquirir un color dorado.
  • Sacar la base del horno y cubrirla con salsa de tomate y queso mozzarella, agregando luego los ingredientes adicionales que prefieras.
Con solo unos pocos ingredientes frescos y mucha creatividad, esta preparación casera es ideal para celíacos.
  • Regresar la pizza al horno por 5 a 8 minutos más, hasta que el queso se funda por completo y los bordes de la masa estén bien dorados y crujientes.
  • Servir inmediatamente, decorar con hojas frescas de albahaca al gusto y disfrutar de una pizza caliente y lista para saborear.

*Esta receta rinde 2 pizzas pequeñas o una grande, ideal para 3-4 porciones.

