Receta fácil y distinta: prepara una pizza con base de papa con unos simples pasos

Con solo unos pocos ingredientes frescos y mucha creatividad, esta preparación casera es ideal para celíacos.

La pizza con base de papa surgió como una alternativa más saludable y como una versión casera de la clásica pizza italiana. Su popularidad creció a nivel global, dentro de la tendencia de experimentar con bases distintas, como la coliflor, la quinoa o, en este caso, la papa.

Esta base ofrece una textura crujiente por fuera y suave por dentro, ideal para combinar con los ingredientes y toppings favoritos. Es perfecta para una noche de cine, para compartir en reuniones con amigos o incluso como un almuerzo equilibrado, acompañada de una ensalada fresca.

La preparación de la pizza con base de papa requiere solo 40 minutos y utiliza ingredientes simples y accesibles.

Receta de pizza con base de papa Para preparar una pizza con base de papa, primero se cocinan y se aplastan las papas hasta formar un puré firme. A este se le incorpora huevo y queso rallado para lograr que la mezcla se compacte y pueda moldearse con facilidad. La base se hornea sola inicialmente y, después, se cubre con salsa de tomate, queso y los ingredientes elegidos, finalizando la cocción en el horno.

Una de las grandes ventajas de esta receta es su flexibilidad: los toppings se pueden adaptar a todos los gustos, desde mozzarella, tomate, jamón y vegetales asados, hasta aceitunas o cualquier ingrediente disponible en la heladera. También se puede jugar con diferentes tipos de papa, como papas comunes, papines o mezclarlas con batata para un toque más dulce. Es una preparación que admite múltiples variantes y siempre resulta deliciosa. La pizza de papa admite toppings variados como mozzarella, jamón, vegetales, aceitunas y más, adaptándose a todos los gustos. Ingredientes 3 papas medianas

1 huevo

80 g de queso rallado (tipo parmesano o mozzarella)

Sal y pimienta al gusto

1 cucharada de aceite de oliva

150 g de salsa de tomate

150 g de queso mozzarella rallado

Ingredientes opcionales para toppings: jamón, tomate, aceitunas, albahaca, orégano, vegetales, etc. Receta de pizza con base de papa, rápida y fácil. Cómo hacer pizza con base de papa, paso a paso Comenzar pelando las papas y cortándolas en cubos pequeños para que se cocinen más rápido. Colocarlas en una olla con agua y sal y hervir hasta que estén completamente tiernas , aproximadamente 15 minutos.

y cortándolas en para que se cocinen más rápido. Colocarlas en una olla con y hervir hasta que estén , aproximadamente 15 minutos. Escurrir cuidadosamente y triturar las papas aún calientes hasta conseguir un puré consistente , sin grumos ni exceso de líquido.

hasta conseguir un , sin grumos ni exceso de líquido. Incorporar al puré el huevo y el queso rallado , añadir sal y pimienta al gusto y mezclar todo de manera uniforme hasta obtener una masa homogénea y compacta , lista para moldear.

, añadir y mezclar todo de manera uniforme hasta obtener una , lista para moldear. Forrar una bandeja para horno o pizzera con papel vegetal y pincelar ligeramente con aceite de oliva para evitar que se pegue. Con solo unos pocos ingredientes frescos y mucha creatividad, esta preparación casera es ideal para celíacos. Distribuir la mezcla de papa sobre la superficie, dándole la forma deseada , ya sea circular o rectangular, con un grosor aproximado de 1 a 1,5 cm . Presionar bien con una cuchara o con las manos para que quede compacta y lista para hornear.

sobre la superficie, dándole la , ya sea circular o rectangular, con un grosor aproximado de . Presionar bien con una para que quede compacta y lista para hornear. Colocar la base de papa en el horno previamente calentado a 200 °C y hornear durante unos 10 minutos , hasta que empiece a adquirir un color dorado .

en el horno previamente calentado a y hornear durante unos , hasta que empiece a . Sacar la base del horno y cubrirla con salsa de tomate y queso mozzarella, agregando luego los ingredientes adicionales que prefieras. Con solo unos pocos ingredientes frescos y mucha creatividad, esta preparación casera es ideal para celíacos. Regresar la pizza al horno por 5 a 8 minutos más , hasta que el queso se funda por completo y los bordes de la masa estén bien dorados y crujientes .

, hasta que el por completo y los bordes de la masa estén . Servir inmediatamente, decorar con hojas frescas de albahaca al gusto y disfrutar de una pizza caliente y lista para saborear. *Esta receta rinde 2 pizzas pequeñas o una grande, ideal para 3-4 porciones.

