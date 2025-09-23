Así se hace un mostachón de pistacho la receta fácil para elevar tu merienda

Receta de mostachos de pistache.

El mostachón de pistacho se ganó un lugar destacado entre los postres preferidos por quienes buscan sabores variados, contrastes de texturas y un toque dulce único. Sus raíces provienen de la tradición española, y la combinación de ingredientes lo convierte en una propuesta especialmente atractiva. Seguí esta receta y sorprende a todos en la merienda.

Esta preparación se distingue por ofrecer una alternativa distinta a lo habitual, combinando sabores novedosos con una estructura que aporta diversidad en cada bocado. El pistache le otorga un toque elegante y refinado, elevando la experiencia hacia un estilo de alta cocina, pero sin perder su accesibilidad para cualquier paladar.

Receta de mostachos de pistache.

En esta receta se incorpora cremor tártaro, un ingrediente que, según Larousse Cocina, consiste en “un ácido tartárico o bitartrato de potasio que se encuentra en la uva, en el tamarindo y en otros frutos. En pastelería y confitería se usa el cremor tártaro extraído de forma industrial para impedir la cristalización del azúcar, aumentar el volumen de masas y preparaciones, y para estabilizar las claras de huevo”.

Gracias a su versatilidad y delicado sabor, el mostachón se convierte en una opción ideal para compartir en reuniones familiares o con amigos. Además, puede acompañarse con frutas frescas, aportando un contraste refrescante que realza la experiencia del postre. Una receta fácil y rápida que cautivará por su sabor. Receta de mostachos de pistache Esta preparación se encuentra publicada en el sitio web de Larousse Cocina. Se trata de un postre sencillo y ágil de elaborar, que requiere aproximadamente una hora y quince minutos para estar listo y rinde seis porciones en total. Ingredientes Base 120 g de claras

3 g de polvo para hornear

3 g de cremor tártaro

170 g de azúcar refinada

1 cucharadita de extracto de vainilla

120 g de pistache molido

100 g de galletas saladas El pistache es una semilla con muchos beneficios. Terminado 500 ml de crema para batir

50 g de azúcar

1 cucharadita de extracto de vainilla

cantidad suficiente de frambuesas

cantidad suficiente de rebanadas de mango

cantidad suficiente de pistaches Pistache. Preparación Base Precalentar el horno a 160°C antes de comenzar la preparación.

a 160°C antes de comenzar la preparación. Colocar las claras de huevo en el bol de la batidora y, utilizando el batidor de globo , empezar a batir junto con el polvo de hornear y el cremor tártaro .

en el bol de la batidora y, utilizando el , empezar a batir junto con el y el . Incorporar el azúcar de a tres porciones, de manera gradual, hasta lograr que las claras adquieran una textura firme tipo merengue .

de a tres porciones, de manera gradual, hasta lograr que las claras adquieran una . Añadir el extracto de vainilla , el pistache molido y las galletas , mezclando suavemente con movimientos envolventes para no perder aire.

, el y las , mezclando suavemente con para no perder aire. Verter la mezcla en un molde para tarta de 26 cm , previamente engrasado y espolvoreado con harina .

, previamente . Hornear durante unos 25 minutos o hasta que el mostachón adquiera un tono dorado suave. Retirar del horno y dejar enfriar antes de servir. El pistache es una semilla que se puede comer, esta cubierto por una cáscara dura de color café y por dentro las semilla es color verde. Terminado Coloca el bol de la batidora en el frezzser durante aproximadamente 15 minutos para enfriarlo.

en el frezzser durante aproximadamente para enfriarlo. Vierte la crema para batir en el recipiente frío y comienza a batir junto con el azúcar durante unos 15 minutos, hasta que adquiera picos suaves y firmes .

en el recipiente frío y comienza a batir junto con el durante unos 15 minutos, hasta que adquiera . Incorpora el extracto de vainilla y mezcla con movimientos envolventes para no perder la aireación. Transfiere la crema a una manga pastelera .

y mezcla con para no perder la aireación. Transfiere la crema a una . Utiliza la crema batida para decorar la base de merengue, distribuyendo luego las rebanadas de mango, frambuesas y pistaches. Sirve y disfruta de inmediato.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







