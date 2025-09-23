Caso Matías Jurado: en las próximas horas podría confirmarse una quinta víctima

El Fiscal Regional Guillermo Beller adelantó en Sin Límites por Canal 4, que en las próximas horas podría confirmarse una nueva víctima, la quinta, de Matías Jurado , el presunto asesino serial de Alto Comedero, hoy imputado por homicidio agravado de cuatro personas.

Tras nuevas pruebas genéticas con una nueva tanda de ADN, el fiscal dijo que están esperando resultados. “Podríamos confirmar alguna víctima o tener más perfiles abiertos para cotejar a futuro . Son 30 muestras de hisopados, ropa, herramientas y restos óseos”.

“Somos positivos en esperar que tengamos resultados contundentes y van en el mismo sentido que las ya recolectadas”, dijo Beller y aclaró que hoy la imputación es por cuatro víctimas identificadas por homicidio agravado con ensañamiento, alevosía y placer.

“Tenemos evidencia de una quinta víctima más, no todavía por el cotejo de ADN, si por evidencia de que la persona que estaba vinculada a él en los días de su desaparición”, y dijo que “hay dos perfiles más inconclusos de gente que no vivía en esa casa”.

“En la audiencia le detallamos bien los hechos y las evidencias que hay en su contra. Declaró y le mostramos las evidencias que contradecían su testimonio ”, explicó Zamar, y marcó que la imputación es provisoria y “cuando vayamos a juicio, podemos ir con los tres agravantes”.

Las cuatro víctimas de Matías Jurado

Jorge Omar Anachuri y Sergio Sosa fueron las dos primeras víctimas confirmadas de Jurado tras el cotejo de ADN y otras pruebas halladas en la casa del horror. Días después y dentro de esas pruebas, se pudo confirmar la identidad de dos nuevas víctimas: Miguel Ángel Quispe y Juan Ponce.

Las pericias a Jurado

Sobre las pericias psicológicas y psiquiátricas que se le hacen a Jurado, dijo que esperan los informes finales para conocer el móvil de los crímenes. “Él no tenía un fin económico ni de venganza, sino estaba motivado por el placer”.

“Él era consciente, era meticuloso y metódico. Limpiaba la escena, sabía que esa conducta tenía consecuencia jurídica, porque ya cumplió condena y sabía la situación, que rompía las reglas”, y confirmó que hallaron ADN de las víctimas en varios lugares de la casa.