jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 09:56
Avances.

Caso Matías Jurado: últimos pasos para terminar con la Investigación Penal Preparatoria

A 45 días del caso del presunto asesino serial de Alto Comedero, Matías Jurado, la Investigación Penal Preparatoria está llegando al final.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Tras una nueva conferencia brindada por el Fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación, Guillermo Beller, se supo cuál es el avance en el caso.

matias jurado gif (1)

Ultiman los pasos de la Investigación Penal Preparatoria

Sobre este tema, Beller explicó que están esperando los resultados de los últimos procesamientos y de las cámaras, como así también el informe psiquiátrico de la especialista de Salta que también se sumó a este caso.

“Todo esto va a ayudar a formular la acusación y lograr la condena que los familiares de las víctimas están esperando”, señaló Guillermo Beller.

Por otro lado, los familiares de las víctimas pudieron presenciar la audiencia de la modalidad mixta (se puede hacer de forma presencial y virtual) y tienen acceso a toda la información.

Qué es una Investigación Penal Preparatoria

La Investigación Penal Preparatoria (I.P.P.) es la etapa inicial de un proceso penal donde el fiscal reúne pruebas de cargo y descargo para determinar si existe un delito y quién es su posible autor. Su objetivo principal es preparar la acusación fiscal, estableciendo los hechos y recogiendo los elementos de convicción necesarios para que, posteriormente, se lleve a juicio. Propósito y funciones:

  • Recopilar elementos de convicción: La I.P.P. busca reunir pruebas que demuestren la existencia de un delito y la responsabilidad penal del implicado, aunque también debe investigar lo que sea favorable al imputado.
  • Establecer la hipótesis del caso: Se busca conformar una hipótesis sobre la posible comisión del delito y la inocencia o responsabilidad de la persona investigada.
  • Preparar la acusación: Con los elementos recopilados, el fiscal decide si formula o no una acusación formal.
  • Garantizar los derechos del imputado: En esta etapa, el fiscal tiene la obligación de no ocultar pruebas favorables al imputado, y el juez de investigación preparatoria tutela sus derechos.

Actores principales:

  • El fiscal: Dirige la investigación, recibe denuncias y recolecta pruebas.
  • El imputado (o sindicado): Es la persona sobre la que se presume la comisión de un delito y tiene derecho a defenderse en esta etapa.
  • La defensa: El abogado del imputado participa activamente, cuestionando la investigación del fiscal y presentando elementos de descargo.
  • El juez de investigación preparatoria: Su función es tutelar los derechos del imputado, autorizar actos de investigación y controlar el cumplimiento de los plazos.

Características clave:

  • Es una etapa preliminar: Es la fase inicial del proceso penal, anterior al juicio oral.
  • Conducción fiscal: En la mayoría de los sistemas, el fiscal es quien dirige y lleva a cabo esta fase de la investigación.
  • Carácter secreto (inicialmente): A menudo se busca mantener la información reservada para no interferir en la investigación.
  • Duración definida: La I.P.P. tiene plazos para su realización, como se establece en los códigos procesales penales de los distintos países.

Pruebas y avances de la investigación

En otra oportunidad, el Fiscal también destacó que la etapa de testigos está prácticamente cerrada: “Ya el tema de los testigos entendemos que ha sido abordado en un 100%. Lo que sí queda pendiente es recepcionar el informe del equipo de antropólogos que ha venido de Buenos Aires”.

“Queda todavía análisis de cámaras que es lo que más tiempo lleva porque son muchísimas que se analizan segundo a segundo para no perder la imagen. Hemos encontrado algunas más que pueden llegar a ser de relevancia y servir para la acusación que eventualmente se haga”, señaló Beller.

Sobre las pruebas de laboratorio, confirmó que “seguimos analizando, si bien no ha habido ningún otro resultado, seguimos con los mismos cuatro confirmados en laboratorio. Se empieza a descartar o armar un perfil nuevo, o de repente ya dejar la ropa para que luego pase un reconocimiento de las familias”, y concluyó que la investigación sigue avanzando de forma constante, a la espera de los resultados pendientes para fortalecer la acusación.

