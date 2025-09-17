El emotivo gesto de Camilo para los carroceros en la FNE 2025: qué hizo

Camilo, el bailarín de la peatonal de Jujuy.

Camilo, el reconocido bailarín de la peatonal Belgrano de San Salvador de Jujuy, sorprendió este jueves al llegar a Ciudad Cultural para compartir un momento especial con los carroceros. Allí repartió pizzas entre los estudiantes que trabajan en la construcción de las carrozas para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025.

Fiel a su estilo, el bailarín no solo entregó las porciones sino que también se sumó a bailar junto con los estudiantes que arribaron al predio de Alto Padilla, generando un clima de alegría y distensión en medio de la intensa preparación de las carrozas para el inicio de la FNE.

camilo pizzas fne Cómo arrancó la iniciativa de Camilo de repartir pizzas Según explicó el bailarín, la iniciativa surgió porque cuando era chico “no pudo terminar la escuela”. En ese sentido, Camilo recordó: “Era un pibe pobre, mis compañeros me prestaban lápices, entonces como a mí me ayudaron, yo dije que cuando tuviera un trabajo iba a ayudar a los estudiantes. Así que eso estoy haciendo”.

Asimismo, Camilo acotó que este es el segundo año que hae cesta iniciativa. "Lo hago de corazón para los estudiantes, con mucho cariño", puntualizó.

CAMILO, REPARTIÓ PIZZAS A LOS CARROCEROS - FNE 2025 La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.

Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural. Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo A en Ciudad Cultural. Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo B en Ciudad Cultural. Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.

Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural. Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.

Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural. Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.

Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica. Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.

Desfile grupo A en Ciudad Cultural. Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural

Desfile grupo B en Ciudad Cultural Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.

Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto. Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

