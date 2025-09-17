miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 13:49
Solidaridad.

El emotivo gesto de Camilo para los carroceros en la FNE 2025: qué hizo

Camilo, el bailarín de la peatonal Belgrano, tuvo un gran gesto con los carroceros que llegaban a Ciudad Cultural en la previa del inicio de la FNE 2025.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Camilo, el bailarín de la peatonal de Jujuy.

Camilo, el bailarín de la peatonal de Jujuy.

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo)
Audiencia.

Caso Matías Jurado: "Él tiene su derecho de declarar cuantas veces quiera"
musica, vinos y comida: el hotel altos de la vina y antropo wines celebran la primavera
Imperdible.

Música, vinos y comida: el Hotel Altos de la Viña y Antropo Wines celebran la primavera

Fiel a su estilo, el bailarín no solo entregó las porciones sino que también se sumó a bailar junto con los estudiantes que arribaron al predio de Alto Padilla, generando un clima de alegría y distensión en medio de la intensa preparación de las carrozas para el inicio de la FNE.

camilo pizzas fne

Cómo arrancó la iniciativa de Camilo de repartir pizzas

Según explicó el bailarín, la iniciativa surgió porque cuando era chico “no pudo terminar la escuela”. En ese sentido, Camilo recordó: “Era un pibe pobre, mis compañeros me prestaban lápices, entonces como a mí me ayudaron, yo dije que cuando tuviera un trabajo iba a ayudar a los estudiantes. Así que eso estoy haciendo”.

Asimismo, Camilo acotó que este es el segundo año que hae cesta iniciativa. "Lo hago de corazón para los estudiantes, con mucho cariño", puntualizó.

CAMILO, REPARTIÓ PIZZAS A LOS CARROCEROS - FNE 2025

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

