viernes 08 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de mayo de 2026 - 11:55
Jujuy.

El Colegio del Salvador cumplió 90 años y hubo desfile en Ciudad Cultural

El Colegio del Salvador cumple 90 años desde que comenzó a funcionar. Hubo un desfile de toda la comunidad educativa y ex alumnos en Ciudad Cultural.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Desfile por los 90 años del Colegio del Salvador&nbsp;

Desfile por los 90 años del Colegio del Salvador 

El Colegio del Salvador celebró este viernes sus 90 años de vida institucional con un acto y desfile realizado en Ciudad Cultural, donde participaron alumnos, exalumnos, docentes, jubilados y familias que forman parte de la historia de una de las instituciones educativas más tradicionales de Jujuy.

Lee además
fne 2025: conoce a las candidatas del colegio del salvador
Fiesta.

FNE 2025: conocé a las candidatas del Colegio Del Salvador
serena vacaflor aristimuno es la representante del colegio del salvador 2025
FNE 2025.

Serena Vacaflor Aristimuño es la Representante del Colegio del Salvador 2025

La jornada estuvo marcada por la emoción y el sentido de pertenencia de toda la comunidad educativa, que se reunió para conmemorar casi un siglo de trayectoria formando generaciones de jujeños.

El Colegio del Salvador cumplió 90 años y hubo desfile en Ciudad Cultural
El Colegio del Salvador cumplió 90 años y hubo desfile en Ciudad Cultural

El Colegio del Salvador cumplió 90 años y hubo desfile en Ciudad Cultural

“Ha sido una gran fiesta”

Tras la finalización del acto, el coordinador general del establecimiento, Juan Pfister, destacó la importancia de este aniversario y agradeció el acompañamiento de toda la comunidad.

“Muy contentos y emotivos. Toda la familia acompañó, exalumnos, personal docente, jubilados, todos. Ha sido una gran fiesta en estos 90 años del colegio”, expresó.

Pfister remarcó además que la institución no solo representa un espacio educativo importante dentro de su comunidad, sino también un actor relevante en la sociedad jujeña.

Formación académica y valores

Durante sus declaraciones, el coordinador subrayó que uno de los pilares fundamentales del Colegio del Salvador ha sido la formación integral de sus estudiantes.

“Hoy tenemos exalumnos que han pasado por la institución y que son grandes baluartes de nuestra sociedad. Es lo que queremos seguir formando: no solamente en lo pedagógico, sino también en valores”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que por las aulas del establecimiento pasaron numerosas figuras destacadas de la provincia en distintos ámbitos.

Referentes que dejaron huella

Entre los nombres mencionados, Pfister destacó al padre Marcelo Gottig, a quien definió como “un ícono en la sociedad desde lo deportivo y también desde lo artístico”.

Según señaló, muchos exalumnos del Colegio del Salvador lograron dejar una marca importante en la vida social, cultural y profesional de Jujuy.

Proyección hacia el futuro

Finalmente, el coordinador aseguró que la institución atraviesa un presente positivo y que continúa trabajando para adaptarse a los nuevos desafíos educativos y sociales.

“Siempre queremos seguir creciendo y estar acorde a las realidades que hoy nos toca atravesar como sociedad. Eso es lo que apuntamos desde la institución: seguir proyectando y seguir mejorando”, concluyó.

El aniversario número 90 del Colegio del Salvador dejó una jornada cargada de recuerdos, reconocimiento y celebración, reafirmando el lugar histórico que ocupa la institución dentro de la educación jujeña.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: conocé a las candidatas del Colegio Del Salvador

Serena Vacaflor Aristimuño es la Representante del Colegio del Salvador 2025

Le amputaron una pierna a la mujer que fue atropellada en Palpalá

Níspero, la fruta japonesa que crece en Jujuy: cómo se come y qué beneficios aporta

Se lanzó en San Juan la Mesa Federal Minera

Lo que se lee ahora
confirman dos muertos y tres heridos en el choque de ruta 66 video
Policiales.

Confirman dos muertos y tres heridos en el choque de Ruta 66

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Confirman dos muertos y tres heridos en el choque de Ruta 66 video
Policiales.

Confirman dos muertos y tres heridos en el choque de Ruta 66

El fiscal confirmó cuáles serían las causas del choque frontal en Alto Comedero video
Jujuy.

El fiscal confirmó cuáles serían las causas del choque frontal en Alto Comedero

Choque sobre Ruta 66 video
Policiales.

Choque fatal en Alto Comedero: hay corte total sobre Ruta 66

Viento en Jujuy. video
SMN.

Alerta amarilla en Jujuy por fuertes vientos: en qué lugares y a qué hora

Hantavirus: qué dijo un infectólogo jujeño sobre la variante que se transmite entre personas video
Jujuy.

Hantavirus: qué dijo un infectólogo jujeño sobre la variante que se transmite entre personas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel