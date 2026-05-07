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7 de mayo de 2026 - 19:45
SMN.

Alerta amarilla en Jujuy por fuertes vientos: en qué lugares y a qué hora

Se esperan vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h en sectores altos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Viento en Jujuy.

Viento en Jujuy.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por viento fuerte para las zonas de Susques, Rinconada, Cochinoca y Santa Catalina. El fenómeno comenzará este jueves por la noche y se extenderá durante el viernes por la tarde, con condiciones que pueden generar complicaciones sobre todo en sectores altos de la Puna.

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De acuerdo al informe, la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más elevados. En el resto del área, se prevén vientos del sudoeste rotando al sur, con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 65 kilómetros por hora.

Viento norte en Jujuy: postales de una jornada complicada
Viento norte en Jujuy.

Viento norte en Jujuy.

Qué recomienda el alerta

Frente a estas condiciones, se recomienda evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de marquesinas, carteles, árboles y postes. También pidieron máxima precaución al conducir.

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Cómo estará el tiempo en Jujuy en los próximos días

Según la imagen del pronóstico compartida del Servicio Meteorológico Nacional para Jujuy, el viernes habrá un cambio importante, con mínima de 7 y máxima de 15 grados.

Para el viernes se espera una jornada con cielo mayormente nublado durante la madrugada, la tarde y la noche, y parcialmente nublado por la mañana. La probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0 y 10% en casi todo el día. En cuanto al viento, durante la madrugada se prevén velocidades de entre 23 y 31 km/h con dirección sur y ráfagas de 42 a 50 km/h. Por la mañana bajará a entre 13 y 22 km/h, también del sur, y por la tarde y la noche rotará al noreste con intensidades de entre 7 y 12 km/h.

Fin de semana con mucho frío

El sábado aparece como el día más frío del pronóstico extendido, con mínima de 4 grados y máxima de 11. El domingo la mínima bajará aún más, hasta 1 grado, aunque la máxima subirá a 18.

Para el inicio de la próxima semana se anticipa una mejora paulatina en las temperaturas: el lunes tendrá mínima de 6 y máxima de 19, el martes 7 y 22, y el miércoles 6 y 24 grados.

Embed - Jujuy pasará del viento norte a temperaturas de hasta 1 grado durante el fin de semana

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