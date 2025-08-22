Uno por uno, los 11 colegios que se suman a la FNE 2025

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) presentará una edición renovada con la incorporación de diez colegios que regresan o participan por primera vez en la celebración. Se trata de un número mayor al del año anterior, lo que resalta el crecimiento y la expectativa en torno a la fiesta que marca la primavera jujeña.
Los colegios que regresan
Entre los que vuelven a desfilar con sus carrozas se encuentran:
Colegios que participan por primera vez
A los regresos se suman colegios que vivirán su primera experiencia en la fiesta más importante de los estudiantes jujeños:
- Colegio Privado Los Olivos de San Pedro
- Secundario 39 “Dr. César Scaro” de Campo Verde
- Bachillerato N° 12 de El Aguilar
- Escuela Técnica Provincial 2 “Dr. Horacio Guzmán” de San Pedro.
La agenda oficial de la FNE 2025
El cronograma oficial comenzará el sábado 13 de septiembre con la Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural y se extenderá hasta el sábado 27 de septiembre con la entrega de premios. A lo largo de dos semanas se desarrollarán las tradicionales elecciones de representantes, los desfiles de carrozas y el Congreso de la Juventud.
- Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
- Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital.
- Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
- Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
- Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
- Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
- Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
- Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
- Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
- Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.