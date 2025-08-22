viernes 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 10:18
Uno por uno, los 11 colegios que se suman a la FNE 2025

Once colegios que no participaron en 2024, se suman a la FNE 2025. Todos los detalles de los desfiles de carrozas.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Se vienen los desfiles de carroza de la FNE 2025.

Se vienen los desfiles de carroza de la FNE 2025.

Los colegios que regresan

Entre los que vuelven a desfilar con sus carrozas se encuentran:

  • Polimodal N° 2 de Abra Pampa (última participación en 2019)
  • Secundario N° 34 de Alto Comedero (última participación en 2023)
  • Escuela Provincial Agrotécnica N° 7 "Ricardo Hueda" de Perico (última participación en 2019)
  • Bachillerato Provincial N° 16 (última participación en 2019)
  • Secundario N° 50 de Tres Pozos (última participación en 2019)
  • Escuela Técnica Provincial N° 2 de Olaroz (última participación en 2023)
  • Colegio Nueva Generación (última participación en 2023)

Colegios que participan por primera vez

A los regresos se suman colegios que vivirán su primera experiencia en la fiesta más importante de los estudiantes jujeños:

  • Colegio Privado Los Olivos de San Pedro
  • Secundario 39 “Dr. César Scaro” de Campo Verde
  • Bachillerato N° 12 de El Aguilar
  • Escuela Técnica Provincial 2 “Dr. Horacio Guzmán” de San Pedro.

Tecnica de Maimará

La agenda oficial de la FNE 2025

El cronograma oficial comenzará el sábado 13 de septiembre con la Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural y se extenderá hasta el sábado 27 de septiembre con la entrega de premios. A lo largo de dos semanas se desarrollarán las tradicionales elecciones de representantes, los desfiles de carrozas y el Congreso de la Juventud.

  • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
  • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital.
  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

