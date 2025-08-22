Uno por uno, los 11 colegios que se suman a la FNE 2025

Se vienen los desfiles de carroza de la FNE 2025.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) presentará una edición renovada con la incorporación de diez colegios que regresan o participan por primera vez en la celebración. Se trata de un número mayor al del año anterior, lo que resalta el crecimiento y la expectativa en torno a la fiesta que marca la primavera jujeña.

Los colegios que regresan Entre los que vuelven a desfilar con sus carrozas se encuentran:

Polimodal N° 2 de Abra Pampa (última participación en 2019)

Secundario N° 34 de Alto Comedero (última participación en 2023)

Escuela Provincial Agrotécnica N° 7 "Ricardo Hueda" de Perico (última participación en 2019)

Bachillerato Provincial N° 16 (última participación en 2019)

Secundario N° 50 de Tres Pozos (última participación en 2019)

Escuela Técnica Provincial N° 2 de Olaroz (última participación en 2023)

Colegio Nueva Generación (última participación en 2023)

Colegios que participan por primera vez A los regresos se suman colegios que vivirán su primera experiencia en la fiesta más importante de los estudiantes jujeños:

Colegio Privado Los Olivos de San Pedro

Secundario 39 “Dr. César Scaro” de Campo Verde

Bachillerato N° 12 de El Aguilar

Escuela Técnica Provincial 2 “Dr. Horacio Guzmán” de San Pedro. Tecnica de Maimará La agenda oficial de la FNE 2025 El cronograma oficial comenzará el sábado 13 de septiembre con la Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural y se extenderá hasta el sábado 27 de septiembre con la entrega de premios. A lo largo de dos semanas se desarrollarán las tradicionales elecciones de representantes, los desfiles de carrozas y el Congreso de la Juventud. Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.

Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural. Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital.

Elección Representante Capital. Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.

Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural. Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo A en Ciudad Cultural. Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo B en Ciudad Cultural. Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.

Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural. Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.

Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural. Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.

Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica. Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.

Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto. Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

