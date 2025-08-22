FNE 2025: Se viene la elección Del Colegio Secundario 42 de Artes de Alto Comedero

Este viernes el Colegio Secundario 42 de Artes de Alto Comedero vivirá un día especial donde Brisa Agüero se despedirá de su reinado y se coronará a la nueva representante entre seis candidatas para la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La jornada promete ser una noche llena de emociones y celebraciones para toda la comunidad educativa. Comenzará a las 15 horas, con los tradicionales bailes y el desfile de las jovencitas.

Se espera la participación activa de estudiantes, docentes y familiares en un evento que además de coronar a la nueva reina, celebrará el arte y la unión entre los alumnos.

FNE 2025 - El Secu 42 de Artes elije a su nueva representante Las representantes de la FNE 2025 Dr. Manuel Belgrano

Colegio del Huerto: Luisana Bazzi

Colegio Che Il: Ámbar Marjanov Aid

Colegio Nuevo Horizonte 1: Briana Fernández

Colegio Martín Pescador: Candela García Antoraz

Colegio Antonio María Gianelli: Nicole Ciares

Complejo Educativo José Hernández: Constanza Read

Colegio EMDEI: Maité Berral Baldiviezo

Colegio Remedios de Escalada: Marina Paoloni

Colegio Los Lapachos: Luciana Anze Salazar

Colegio Santa Bárbara: María Victoria Zamar

Colegio N° 3 “Éxodo Jujeño”: Naire Matorras

Colegio Mayor Jujuy: Joaquina Ramírez

Comercial 1: Ángeles Zenteno

Colegio Santa Teresita: Santina Muñoz

IPSEL: Kiara Caliva

Colegio del Salvador: Serena Vacaflor

Secundario 34: Kiara Vilte

Bachillerato 6: Angelina Notario

Secundario 33 de Reyes: Máxima Rosario Massari

Colegio Blaise Pascal: Catalina Garnier

Escuela de Minas: Emma Coronell

Secundario Canónigo Gorriti: Olivia Lenarduzzi

Secundario 43: Virginia Mamaní

Secundario 35: Antonella Díaz carrozas fne (2).jpg Agenda completa de la FNE 2025 Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.

Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural. Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital.

Elección Representante Capital. Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.

Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural. Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo A en Ciudad Cultural. Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo B en Ciudad Cultural. Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.

Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural. Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.

Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural. Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.

Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica. Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.

Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto. Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

