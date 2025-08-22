FNE 2025: Se viene la elección Del Colegio Secundario 42 de Artes de Alto Comedero

Este viernes el Colegio Secundario 42 de Artes de Alto Comedero vivirá un día especial donde Brisa Agüero se despedirá de su reinado y se coronará a la nueva representante entre seis candidatas para la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
La jornada promete ser una noche llena de emociones y celebraciones para toda la comunidad educativa. Comenzará a las 15 horas, con los tradicionales bailes y el desfile de las jovencitas.
Se espera la participación activa de estudiantes, docentes y familiares en un evento que además de coronar a la nueva reina, celebrará el arte y la unión entre los alumnos.
Embed - FNE 2025 - El Secu 42 de Artes elije a su nueva representante
Las representantes de la FNE 2025
Dr. Manuel Belgrano
