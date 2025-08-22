viernes 22 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de agosto de 2025 - 07:35
Candidatas.

FNE 2025: Se viene la elección Del Colegio Secundario 42 de Artes de Alto Comedero

Este viernes a las 15 horas, el Colegio Secundario 42 de Artes de Alto Comedero vivirá una jornada especial.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
secundario 42 de artes - FNE

Este viernes el Colegio Secundario 42 de Artes de Alto Comedero vivirá un día especial donde Brisa Agüero se despedirá de su reinado y se coronará a la nueva representante entre seis candidatas para la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Lee además
FNE 2025: Ámbar Gerez es la nueva representante de la Escuela Provincial de Arte N° 1
FNE 2025.

FNE 2025: Ámbar Gerez es la nueva representante de la Escuela Provincial de Arte N° 1
FNE 2025: habrá acceso gratuito para personas con discapacidad en la Elección Nacional
Beneficio.

FNE 2025: habrá acceso gratuito para personas con discapacidad en la Elección Nacional

La jornada promete ser una noche llena de emociones y celebraciones para toda la comunidad educativa. Comenzará a las 15 horas, con los tradicionales bailes y el desfile de las jovencitas.

Se espera la participación activa de estudiantes, docentes y familiares en un evento que además de coronar a la nueva reina, celebrará el arte y la unión entre los alumnos.

Embed - FNE 2025 - El Secu 42 de Artes elije a su nueva representante

Las representantes de la FNE 2025

Dr. Manuel Belgrano

  • Colegio del Huerto: Luisana Bazzi
  • Colegio Che Il: Ámbar Marjanov Aid
  • Colegio Nuevo Horizonte 1: Briana Fernández
  • Colegio Martín Pescador: Candela García Antoraz
  • Colegio Antonio María Gianelli: Nicole Ciares
  • Complejo Educativo José Hernández: Constanza Read
  • Colegio EMDEI: Maité Berral Baldiviezo
  • Colegio Remedios de Escalada: Marina Paoloni
  • Colegio Los Lapachos: Luciana Anze Salazar
  • Colegio Santa Bárbara: María Victoria Zamar
  • Colegio N° 3 “Éxodo Jujeño”: Naire Matorras
  • Colegio Mayor Jujuy: Joaquina Ramírez
  • Comercial 1: Ángeles Zenteno
  • Colegio Santa Teresita: Santina Muñoz
  • IPSEL: Kiara Caliva
  • Colegio del Salvador: Serena Vacaflor
  • Secundario 34: Kiara Vilte
  • Bachillerato 6: Angelina Notario
  • Secundario 33 de Reyes: Máxima Rosario Massari
  • Colegio Blaise Pascal: Catalina Garnier
  • Escuela de Minas: Emma Coronell
  • Secundario Canónigo Gorriti: Olivia Lenarduzzi
  • Secundario 43: Virginia Mamaní
  • Secundario 35: Antonella Díaz
carrozas fne (2).jpg

Agenda completa de la FNE 2025

  • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
  • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital.
  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: Ámbar Gerez es la nueva representante de la Escuela Provincial de Arte N° 1

FNE 2025: habrá acceso gratuito para personas con discapacidad en la Elección Nacional

La lista de ganadores del finde estudiantil de la FNE 2025

Cambios en el desfile de las carrozas técnicas de la FNE 2025: sin grupos electrógenos y con mayor seguridad

FNE 2025: este viernes, Canal 4 transmitirá en vivo la elección del colegio Pablo Pizzurno

Lo que se lee ahora
Colegio del Salvador sin clases.
Atención.

Varios colegios de Jujuy no tendrán clases este viernes 22 de agosto

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Matías Jurado se reunió con el fiscal y rompió el silencio: qué le dijo video
Urgente.

Matías Jurado se reunió con el fiscal y rompió el silencio: qué le dijo

Los Kjarkas en Jujuy.
¡Imperdible!

Los precios de las entradas para Los Kjarkas en Jujuy y cómo acceder al descuento

Colegio del Salvador sin clases.
Atención.

Varios colegios de Jujuy no tendrán clases este viernes 22 de agosto

Estaba limpio y llevaba una cama: cómo fueron las horas previas a la detención de Matías Jurado video
Policiales.

"Estaba limpio" y "llevaba una cama": cómo fueron las horas previas a la detención de Matías Jurado

Recolectaron más de 100 muestras en la casa de Matías Jurado: qué encontraron en los rastrillajes video
Crimen.

Recolectaron más de 100 muestras en la casa de Matías Jurado: qué encontraron en los rastrillajes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel