Jujuy está bajo alerta amarilla por vientos: cuándo y qué zonas están afectadas

Alerta amarilla por vientos en Jujuy - Imagen creada con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para sectores de la Puna jujeña durante este domingo 17 de mayo. El fenómeno afectará principalmente a zonas cordilleranas del norte y oeste provincial.

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Alerta amarilla por vientos para este domingo en Jujuy

De acuerdo al informe oficial del SMN, el alerta rige para las siguientes regiones:

El organismo indicó que estas áreas podrían registrar vientos intensos del sector oeste con velocidades estimadas entre 50 y 75 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar esos valores de manera puntual.

Cuándo se esperan los vientos más intensos

Según la línea temporal publicada por el SMN, el período de mayor intensidad se daría durante la tarde de este domingo 17 de mayo, momento en el que el alerta alcanza nivel amarillo.

El resto de la jornada y los días lunes y martes se mantendrían sin alertas meteorológicas significativas para esas regiones.

Qué significa una alerta amarilla

El nivel amarillo implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Por ese motivo, el SMN recomienda:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Circular con precaución en rutas de altura.

Cómo estará el tiempo en San Salvador de Jujuy

Para la capital jujeña y zonas cercanas, el SMN pronostica una jornada con lluvias aisladas y neblina durante este domingo.

La temperatura mínima prevista es de 7°C y la máxima alcanzaría los 13°C. Además, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 40% y el 70% durante la mañana y la tarde.