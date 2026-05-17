Animé, cosplay y cultura pop: este domingo 17 habrá una expo en Jujuy

Este domingo 17 se realiza la Expo Anime MangaCon en San Salvador de Jujuy, una propuesta que reunirá a fanáticos del anime, manga, cosplay y cultura pop. El evento será de 14 a 22 horas, en el Centro Cultural Manuel Belgrano, ex estación de trenes.
MangaCon llega al Centro Cultural Manuel Belgrano
Una nueva edición de la Expo Anime “MangaCon” se realizará este domingo 17 de mayo, de 14 a 22 horas, en el Centro Cultural Manuel Belgrano, ubicado en la ex estación de trenes de San Salvador de Jujuy.
La propuesta está pensada como un punto de encuentro para jóvenes, familias y seguidores del universo geek, con actividades vinculadas al anime, el manga, los videojuegos y la cultura pop. Durante toda la jornada, los asistentes podrán recorrer distintos espacios y participar de diferentes propuestas recreativas.
El evento es organizado de manera conjunta por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el Concejo Deliberante y Fanatycs Store, con el objetivo de generar un espacio de participación para quienes disfrutan de estas expresiones culturales.
Anime, cosplay y cultura pop en Jujuy
Durante la Expo Anime MangaCon habrá sorteos, concursos de disfraces, stands de venta con productos temáticos, bandas en vivo y múltiples actividades relacionadas con el mundo del manga, el anime y los videojuegos.
Uno de los atractivos principales será el cosplay, una de las prácticas más elegidas por los fanáticos, que permite representar personajes de series, películas, cómics, videojuegos y distintas producciones de la cultura pop.
La jornada también contará con espacios para recorrer stands, conocer emprendimientos, compartir con otros fanáticos y disfrutar de propuestas pensadas para todas las edades.
Con esta nueva edición, MangaCon vuelve a instalarse como una alternativa recreativa para el fin de semana en la capital jujeña, con una agenda que combina entretenimiento, creatividad y encuentro entre comunidades vinculadas al mundo anime.
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