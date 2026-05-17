Animé, cosplay y cultura pop: este domingo 17 habrá una expo en Jujuy

Este domingo 17 se realiza la Expo Anime MangaCon en San Salvador de Jujuy , una propuesta que reunirá a fanáticos del anime, manga, cosplay y cultura pop. El evento será de 14 a 22 horas, en el Centro Cultural Manuel Belgrano, ex estación de trenes.

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Una nueva edición de la Expo Anime “MangaCon” se realizará este domingo 17 de mayo, de 14 a 22 horas , en el Centro Cultural Manuel Belgrano, ubicado en la ex estación de trenes de San Salvador de Jujuy .

La propuesta está pensada como un punto de encuentro para jóvenes, familias y seguidores del universo geek, con actividades vinculadas al anime, el manga , los videojuegos y la cultura pop . Durante toda la jornada, los asistentes podrán recorrer distintos espacios y participar de diferentes propuestas recreativas.

El evento es organizado de manera conjunta por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el Concejo Deliberante y Fanatycs Store, con el objetivo de generar un espacio de participación para quienes disfrutan de estas expresiones culturales.

Anime, cosplay y cultura pop en Jujuy

Durante la Expo Anime MangaCon habrá sorteos, concursos de disfraces, stands de venta con productos temáticos, bandas en vivo y múltiples actividades relacionadas con el mundo del manga, el anime y los videojuegos.

Uno de los atractivos principales será el cosplay, una de las prácticas más elegidas por los fanáticos, que permite representar personajes de series, películas, cómics, videojuegos y distintas producciones de la cultura pop.

La jornada también contará con espacios para recorrer stands, conocer emprendimientos, compartir con otros fanáticos y disfrutar de propuestas pensadas para todas las edades.

Con esta nueva edición, MangaCon vuelve a instalarse como una alternativa recreativa para el fin de semana en la capital jujeña, con una agenda que combina entretenimiento, creatividad y encuentro entre comunidades vinculadas al mundo anime.