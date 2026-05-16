Mauro Icardi campeón: el llanto de la China Suárez en plena premiación

El llanto de la China Suárez quedó registrado durante la premiación de Mauro Icardi con Galatasaray, tras una nueva consagración del equipo turco. La actriz acompañó al futbolista en el estadio Rams Park y no pudo contener la emoción ante la ovación de los hinchas.

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La China Suárez protagonizó uno de los momentos más comentados de la celebración del Galatasaray, luego de que el equipo se consagrara campeón de la Superliga de Turquía. La actriz acompañó a Mauro Icardi durante la ceremonia de premiación y se mostró visiblemente emocionada en plena pasarela.

En las imágenes que comenzaron a circular en las últimas horas, se la ve tomada de la mano del delantero argentino mientras ambos avanzaban por una imponente estructura montada en el estadio Rams Park. El clima era de fiesta total, con luces, humo rojo y el canto constante de los hinchas turcos.

Antes de reencontrarse con sus compañeros para levantar el trofeo, Mauro Icardi apareció junto a Eugenia Suárez al inicio del puente elevado que atravesaba el estadio. Mientras caminaban lentamente, el futbolista recibía una fuerte ovación desde las tribunas, en una noche especial para el club y para sus fanáticos.

La actriz no pudo contener las lágrimas y fue captada secándose el rostro mientras escuchaba el reconocimiento que recibía su pareja. En todo momento se la vio emocionada y mirando con orgullo al jugador, que respondió a los cánticos levantando el brazo y saludando a los simpatizantes.

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Galatasaray campeón y una escena que se volvió viral

El momento más emotivo llegó cuando la China Suárez y Mauro Icardi se detuvieron en el centro de la pasarela. Allí, ambos comenzaron a cantar junto al público, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales por la intensidad del festejo y por la emoción de la actriz.

La celebración se dio después de una nueva consagración del Galatasaray, que volvió a coronarse campeón de la Superliga de Turquía. El equipo consiguió otro título en una temporada en la que Icardi volvió a ocupar un lugar importante dentro del plantel.

El delantero argentino también tuvo participación directa en el partido decisivo, ya que asistió en el último gol de la victoria ante Antalyaspor. Su aporte fue clave en una jornada que terminó con festejos, premiación y una ovación masiva en el Rams Park.

La presencia de la China Suárez no pasó desapercibida. Su reacción durante la ceremonia sumó un costado íntimo y emocional a una noche deportiva que ya tenía todos los condimentos de una celebración grande: título, estadio colmado, canciones, reconocimiento y una escena familiar que captó la atención fuera de la cancha.

Con el video circulando en redes, el llanto de la actriz se convirtió en uno de los momentos más comentados del festejo del Galatasaray campeón.