Daniel Scioli: "Jujuy tiene lo que el mundo demanda"

El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, visitó Jujuy en una agenda impulsada por el senador nacional Ezequiel Atauche y dejó una serie de definiciones centradas en fortalecer la actividad en la provincia. Entre los principales anuncios, habló de “dotar el servicio al parque nacional”, hacer “gestiones para que el aeropuerto funcione las 24 horas” y “agilizar los pasos migratorios”.

“En primer lugar quiero agradecer al senador nacional Ezequiel Atauche por haber coordinado toda esta agenda tan intensa”, señaló Scioli, al comenzar una recorrida que incluyó reuniones con emprendedores del sector turístico, empresarios de la gastronomía, hoteleros y estudiantes universitarios. El funcionario destacó que uno de los principales objetivos definidos junto al gobernador fue “dotar el servicio al parque nacional”, además de “hacer gestiones para que el aeropuerto funcione las 24 horas” y “agilizar los pasos migratorios”.

Dentro de la agenda de trabajo, el Secretario de Turismo recorrió también un emprendimiento hotelero en San Salvador y dijo “vistamos este emprendimiento que va a ser un polo de atracción fruto de un emprendedor que ha puesto pasión junto a sus socios para desarrollar este espacio que es multifuncional ”.

En sus declaraciones, Scioli insistió en que la provincia tiene condiciones muy favorables para crecer en turismo. “Jujuy tiene eso que el mundo demanda en estos momentos”, afirmó, y enumeró entre sus fortalezas “el turismo de naturaleza, experiencias, gastronomía extraordinaria”. También resaltó que “hay una nueva camada de chefs” y valoró el modo en que trabajan con productos locales.

En ese sentido, señaló que el turismo “va camino a ser mayor empleador mundial” y recordó que el presidente Javier Milei lo definió como un “sector estratégico para la recuperación del país”. Según explicó, el Gobierno nacional puso en marcha medidas como cielos abiertos, mayor conectividad y nuevos incentivos para la inversión. “Hoy tenemos una conectividad dentro de Argentina, Argentina con el mundo, nunca vista”, dijo.

Embed - DANIEL SCIOLI EN JUJUY

Scioli prometió impulsar a Jujuy como destino estudiantil

Uno de los anuncios más puntuales estuvo relacionado con el turismo estudiantil. Scioli contó que recibió un pedido directo de Atauche y aseguró que lo van a llevar adelante. “Hicimos referencia a un pedido que me hizo acá el senador, que en todo lo que es la promoción del turismo egresado, turismo estudiantil, tengamos Jujuy muy presente y lo vamos a hacer”, sostuvo.

Incluso adelantó que en una próxima presentación el 29 de mayo en Mendoza buscará instalar a la provincia entre los destinos posibles para los viajes de estudiantes. “Más allá de los destinos tradicionales, Bariloche, Carlos Paz, Jujuy es una experiencia increíble”, aseguró. Luego reforzó esa idea al mencionar lugares emblemáticos de la provincia: “Lo que era Humahuaca, Purmamarca, es maravilloso”.

Atauche: “Me quiero convertir en el promotor principal de la provincia”

image Daniel Scioli en Jujuy.

Por su parte, Ezequiel Atauche explicó que la visita surgió luego de una recorrida por el norte provincial. “Nos juntamos con algunos gastronómicos y hoteleros que tenían algunas necesidades, y de ahí rápidamente lo llamé a Daniel”, relató. Además, destacó la predisposición del funcionario nacional. “La verdad que Daniel es un trabajador incansable, ha venido, inmediatamente se puso a disposición”, afirmó.

El senador también dejó una frase que marcó el tono de su intervención: “Yo este año me quiero convertir en el promotor principal de la provincia”. Y profundizó esa idea al asegurar: “He salido por todos lados a buscar soluciones, he salido por todos lados a buscar inversiones. Si todos estamos unidos, si los jujeños estamos todos unidos, si la parte privada, si el público, si el gobierno nacional estamos todos unidos, podemos hacer cosas muy buenas”, remarcó.

También subrayó que su rol no se limita a lo parlamentario y que busca respuestas concretas para los sectores productivos. “La gestión es esa, además de lo que uno hace como parlamentario, intentar resolver un poco las cosas de la gente”, expresó.

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Turismo, empleo e inversiones

Tanto Scioli como Atauche hicieron hincapié en el impacto que el turismo puede tener en la economía provincial. Scioli resumió esa mirada en una frase: “Donde hay turistas hay trabajo, donde llegan turistas ingresan las divisas, movilizan las pymes”. Atauche, en la misma línea, remarcó que la intención es que Jujuy se siga posicionando como una provincia atractiva para invertir, producir y generar empleo a partir de la actividad turística.