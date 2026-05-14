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14 de mayo de 2026 - 20:18
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Daniel Scioli llega a Jujuy para reunirse con empresarios del sector turístico

El ministro de Turismo de Nación, Daniel Scioli, mantendrá encuentros con empresarios y estudiantes para fortalecer la actividad en la provincia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Daniel Scioli - Ministro de Turismo de Nación

Daniel Scioli - Ministro de Turismo de Nación

El ministro de Turismo de Nación, Daniel Scioli, llegará este viernes a Jujuy para participar de diferentes encuentros y reuniones con efectores del turismo para potenciar la actividad en la provincia. Lo encuentros están previstos en la Quebrada y posterior recorrido por Capital.

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El funcionario nacional llega tras la invitación del senador nacional de La Libertad Avanza Ezequiel Atauche, quien afirmó que “es un orgullo que venga a Jujuy para trabajar junto a quienes día a día aportan al crecimiento y desarrollo de nuestra provincia”, y adelantó que “participará de una intensa agenda de actividades junto a empresarios y estudiantes jujeños”.

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El funcionario nacional, según anunciaron los organizadores, estará acompañado por el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, y mantendrán un encuentro con empresarios gastronómicos, hoteleros y viñateros en la localidad de Uquía.

“El objetivo es que pueda compartir las distintas políticas públicas que se impulsan desde Nación para fortalecer y potenciar al sector turístico y productivo”, puntualizó Atauche.

Encuentro con estudiantes

Posteriormente la comitiva se trasladará hacia Humahuaca donde, junto a la Universidad Nacional de Jujuy, mantendrán una reunión con alumnos de la Licenciatura en Turismo. “Que nuestros estudiantes puedan dialogar con un funcionario nacional es sumamente enriquecedor”, señaló el Legislador Nacional.

Recorrido por Capital

La jornada finalizará en San Salvador donde Scioli recorrerá la Plaza Vilca y visitará una feria de artesanos locales, “compartir con quienes trabajan para potenciar el turismo y mostrar la identidad cultural de Jujuy es la mejor manera de interiorizarse sobre la realidad y el potencial del sector”, sostuvo Atauche.

Daniel Scioli con Ezequiel Atauche
Daniel Scioli con Ezequiel Atauche

Daniel Scioli con Ezequiel Atauche

Por último, el Legislador también adelantó que el Ministro de Nación también visitará las instalaciones donde funcionará el hotel Amerian, “es importante que pueda conocer y acompañar a empresarios que trabajan diariamente por el desarrollo de Jujuy”, concluyó.

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