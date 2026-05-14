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14 de mayo de 2026 - 07:08
Jujuy.

Alcohólicos anónimos en Jujuy: "Llegan chicos de 16 años con problemas de alcoholismo y consumo de sustancias"

Hugo, del grupo Corazón Sobrio, contó su experiencia de recuperación y convocó a familiares y personas que atraviesan el alcoholismo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen ilustrativa.

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Hugo, integrante del grupo, habló con Canal 4 y explicó que la actividad contará con “un panel de profesionales, miembros de Alcohólicos Anónimos, familiares de alcohólicos y los miembros de Alcohólicos Anónimos que coordinan la reunión”.

“Generalmente nosotros lo hacemos para aquellas personas que tienen el problema, que padecen el problema”, señaló. Además, destacó la importancia de la presencia de los familiares, ya que muchas veces son quienes pueden intervenir y acompañar el proceso.

El alcoholismo y el momento de pedir ayuda

Durante la entrevista, Hugo contó su experiencia personal y remarcó que muchas personas no reconocen rápidamente que están atravesando una enfermedad.

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Alcoholismo en Jujuy.

Alcoholismo en Jujuy.

“Yo tampoco sabía que era un enfermo alcohólico”, expresó. Luego relató: “Llegué porque tuve, por mi problema de alcoholismo, una exclusión de hogar. De un plato me dijeron que me fuera de la casa”.

Según contó, ese momento marcó un antes y un después en su vida. “Ante esa soledad creo que toqué fondo y busqué ayuda. Encontré al grupo de Alcohólicos Anónimos y hoy mi vida es distinta”, dijo.

También afirmó que pudo reconstruir vínculos y recuperar aspectos importantes de su vida: “No solamente pude recuperar todo lo perdido, sino que hice una vida normal”.

Preocupa la llegada de adolescentes

Hugo advirtió que en los grupos también están llegando jóvenes con problemáticas complejas. “Hay chicos de 16, 17 años que están llegando y con el doble problema, el alcoholismo y el consumo de sustancias”, indicó.

Aunque aclaró que Alcohólicos Anónimos trabaja específicamente sobre el alcoholismo, señaló que algunos miembros lograron avanzar también en procesos de recuperación vinculados a otros consumos.

Embed - Alcohólicos anónimos en Jujuy: "Llegan chicos de 16 años con problemas de alcoholismo"

Los grupos en Jujuy

El integrante de Corazón Sobrio explicó que antes de la pandemia había más grupos activos en la provincia. “En 2018 en Jujuy ya había 26 grupos. En la actualidad estamos con 10 grupos”, señaló.

Para Hugo, la pandemia agravó la problemática: “No creo que sea porque haya menos personas alcohólicas. Al contrario, con la pandemia creo que se acrecentó el tema del alcoholismo”.

Cómo comunicarse

Quienes necesiten información o quieran participar pueden comunicarse al 3884449998 - 3885809182. La reunión pública será este sábado en Alto Comedero.

“Para mí llegar a la comunidad ha sido el lugar indicado. No solo aprendí a dejar de beber, sino que aprendí a vivir de una manera distinta, digna”, cerró Hugo.

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