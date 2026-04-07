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7 de abril de 2026 - 10:10
Jujuy.

Abra Pampa: tenía 1.60 de alcohol en sangre, produjo un choque y atropelló a una mujer

El hecho se produjo en plena ciudad de Abra Pampa. Uno de los conductores dio positivo en el test de alcoholemia tras protagonizar un siniestro vial.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Abra Pampa: tenía 1.60 de alcohol en sangre, produjo un choque y atropelló a una mujer

Abra Pampa: tenía 1.60 de alcohol en sangre, produjo un choque y atropelló a una mujer

Un accidente de tránsito se registró en la ciudad de Abra Pampa, dejando como saldo a una mujer lesionada. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 5:30 de este lunes, según informaron fuentes policiales.

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Cómo se produjo el accidente

De acuerdo a los primeros datos, el hecho involucró a dos vehículos: una Ford Ecosport y un Fiat Siena, ambos conducidos por hombres que circulaban por la misma vía.

En ese contexto, una mujer que se encontraba en aparente estado de ebriedad intentó subir al Fiat Siena. En ese momento, el conductor de la Ecosport no advirtió la maniobra ni la puerta abierta del otro vehículo, lo que provocó el impacto tanto contra el rodado como contra la mujer.

La víctima fue trasladada y permanece en observación

Como consecuencia del choque, la mujer sufrió lesiones y fue trasladada a un centro de salud, donde quedó internada en observación mientras se le realizan estudios médicos para determinar la gravedad de su estado.

Alcoholemia positiva y secuestro del vehículo

Tras el siniestro, personal policial realizó el test de alcoholemia al conductor de la Ford Ecosport, el cual arrojó resultado positivo con 1,60 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, se labró el acta contravencional correspondiente y el vehículo fue secuestrado.

Investigación en curso

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que avanzan en la investigación para establecer con precisión las circunstancias del hecho.

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