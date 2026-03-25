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25 de marzo de 2026 - 09:17
Jujuy.

Abra Pampa: realizaron una tercera marcha en pedido de justicia por Alejandro Tolaba

Familiares y vecinos del soldado asesinado en Abra Pampa, marcharon nuevamente pidiendo Justicia. Se trata de Alejandro Tolaba que tenía 25 años.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Abra Pampa: realizaron una tercera marcha en pedido de justicia por Alejandro Tolaba

Abra Pampa: realizaron una tercera marcha en pedido de justicia por Alejandro Tolaba

Por tercera vez, ayer por la tarde, familiares, vecinos y amigos de Alejandro Tolaba, el soldado asesinado, marcharon pidiendo justicia para esclarecer su caso.

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Cómo ocurrió el ataque

El violento episodio ocurrió en la madrugada del lunes 2 de marzo, cerca de las 5:30, a la salida de un evento bailable en las inmediaciones del predio donde se realiza la feria El Huancar, en la zona de las avenidas 23 de Agosto y 9 de Julio.

Según se informó, en medio de un enfrentamiento entre jóvenes, un hombre extrajo un puñal y atacó a dos hermanos. Como consecuencia de las heridas, Alejandro Tolaba, de 25 años, murió, mientras que su hermano quedó internado en grave estado.

marcha justicia alejandro tolaba

El acusado fue detenido en Bolivia

Tras el ataque, el presunto agresor escapó y fue localizado días después en Bolivia. En un trabajo conjunto entre efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca y la Policía Nacional de Bolivia, el sospechoso fue detenido en Villazón.

De acuerdo a la investigación, el acusado estaba oculto en un residencial de la ciudad fronteriza al momento de su captura. En la causa pesa sobre él la imputación provisoria de “Homicidio simple y tentativa de homicidio”, en el marco de la investigación por el hecho ocurrido en Abra Pampa.

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