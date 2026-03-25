Abra Pampa: realizaron una tercera marcha en pedido de justicia por Alejandro Tolaba

Por tercera vez, ayer por la tarde, familiares, vecinos y amigos de Alejandro Tolaba, el soldado asesinado, marcharon pidiendo justicia para esclarecer su caso.
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Familiares y vecinos del soldado asesinado en Abra Pampa, marcharon nuevamente pidiendo Justicia. Se trata de Alejandro Tolaba que tenía 25 años.
Por tercera vez, ayer por la tarde, familiares, vecinos y amigos de Alejandro Tolaba, el soldado asesinado, marcharon pidiendo justicia para esclarecer su caso.
Gentileza video: Diario de Abra Pampa
El violento episodio ocurrió en la madrugada del lunes 2 de marzo, cerca de las 5:30, a la salida de un evento bailable en las inmediaciones del predio donde se realiza la feria El Huancar, en la zona de las avenidas 23 de Agosto y 9 de Julio.
Según se informó, en medio de un enfrentamiento entre jóvenes, un hombre extrajo un puñal y atacó a dos hermanos. Como consecuencia de las heridas, Alejandro Tolaba, de 25 años, murió, mientras que su hermano quedó internado en grave estado.
Tras el ataque, el presunto agresor escapó y fue localizado días después en Bolivia. En un trabajo conjunto entre efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca y la Policía Nacional de Bolivia, el sospechoso fue detenido en Villazón.
De acuerdo a la investigación, el acusado estaba oculto en un residencial de la ciudad fronteriza al momento de su captura. En la causa pesa sobre él la imputación provisoria de “Homicidio simple y tentativa de homicidio”, en el marco de la investigación por el hecho ocurrido en Abra Pampa.
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