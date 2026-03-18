Crimen de Alejandro Tolaba: segunda marcha pidiendo justicia en Abra Pampa

Familiares, amigos y vecinos de Alejandro Tolaba realizaron este martes por la noche una segunda marcha para pedir justicia por el joven soldado argentino asesinado en Abra Pampa . La movilización estuvo encabezada por su madre, en una jornada marcada por el dolor, la tristeza y el reclamo para que el caso avance.

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Durante la protesta, los presentes volvieron a exigir justicia por Alejandro y acompañaron a la familia en medio de la conmoción que generó el crimen. La convocatoria reunió a allegados y vecinos que se sumaron al pedido para que el hecho no quede impune.

El violento episodio ocurrió en la madrugada del lunes 2 de marzo , cerca de las 5:30 , a la salida de un evento bailable en las inmediaciones del predio donde se realiza la feria El Huancar , en la zona de las avenidas 23 de Agosto y 9 de Julio .

marcha abra pampa

Video: Gentileza Diario Abra Pampa

Según se informó, en medio de un enfrentamiento entre jóvenes, un hombre extrajo un puñal y atacó a dos hermanos. Como consecuencia de las heridas, Alejandro Tolaba, de 20 años, murió, mientras que su hermano quedó internado en grave estado.

El acusado fue detenido en Bolivia

Tras el ataque, el presunto agresor escapó y fue localizado días después en Bolivia. En un trabajo conjunto entre efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca y la Policía Nacional de Bolivia, el sospechoso fue detenido en Villazón.

De acuerdo a la investigación, el acusado estaba oculto en un residencial de la ciudad fronteriza al momento de su captura. En la causa pesa sobre él la imputación provisoria de “Homicidio simple y tentativa de homicidio”, en el marco de la investigación por el hecho ocurrido en Abra Pampa.