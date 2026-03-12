viernes 13 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de marzo de 2026 - 20:49
Crimen.

Marcharon en Abra Pampa para pedir justicia por el asesinato de Alejandro Tolaba

Familiares y vecinos del joven militar asesinado se movilizaron por las calles de Abra Pampa para exigir justicia. Su hermano continúa internado pero evoluciona.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Marcha en Abra Pampa.

Marcha en Abra Pampa.

Lee además
Lugar donde ocurrió el hecho.
Violencia.

Tragedia en Abra Pampa: un joven murió y su hermano lucha por su vida tras una pelea callejera
Capturan en Bolivia al presunto homicida del soldado asesinado en Abra Pampa
Villazón.

Abra Pampa: para el fiscal, "todo indica" que el sospechoso cometió el crimen

La movilización recorrió distintas calles de la ciudad de la Puna jujeña, donde los manifestantes reclamaron que el responsable del ataque reciba la máxima condena.

En diálogo con Canal 4, Javier Tolaba, hermano de la víctima, expresó el dolor de la familia y el pedido de justicia. “Pido justicia, cadena perpetua para el que mató a mi hermano. Pedimos a la gente que nos escuche”, manifestó.

Según explicó Javier Tolaba, su estado de salud muestra mejoras. “Mi otro hermano está mejor, todavía no se sabe cuándo le darán el alta, pero se está recuperando. Él se siente bien, pero está asustado por lo que vio”, contó.

Capturan en Bolivia al presunto homicida del soldado asesinado en Abra Pampa
Capturaron en Bolivia al presunto homicida del soldado asesinado en Abra Pampa

Capturaron en Bolivia al presunto homicida del soldado asesinado en Abra Pampa

También relató lo que habría ocurrido momentos antes del ataque. “Por lo que nos contaron, el acusado estaba peleando adentro del baile y después agarró de repente a mis hermanos”, indicó.

Cómo ocurrió el ataque

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes 2 de marzo, alrededor de las 5:30, a la salida de un evento bailable en cercanías del predio donde se realiza la feria El Huancar, en inmediaciones de las avenidas 23 de Agosto y 9 de Julio.

En medio de un enfrentamiento entre jóvenes, un hombre extrajo un puñal y atacó a dos hermanos. Como consecuencia de las heridas, Alejandro Tolaba, de 20 años, perdió la vida, mientras que su hermano quedó internado en grave estado.

Detuvieron al acusado en Bolivia

Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga, pero días después fue localizado en Bolivia.

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, en un trabajo conjunto con la Policía Nacional de Bolivia, lograron detener en Villazón al presunto autor del crimen.

El acusado se encontraba oculto en un residencial de la ciudad fronteriza al momento de su captura. Sobre él pesa la imputación provisoria de “Homicidio Simple y Tentativa de Homicidio” en el marco de la investigación por el violento episodio ocurrido en Abra Pampa.

marcha alejandro tolaba

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tragedia en Abra Pampa: un joven murió y su hermano lucha por su vida tras una pelea callejera

Abra Pampa: para el fiscal, "todo indica" que el sospechoso cometió el crimen

Terrible caída de granizo en Abra Pampa: se destrozó el techo de un salón mientras velaban a Alejandro Tolaba

Dictaron la prisión preventiva e imputaron al presunto asesino del soldado de Abra Pampa

Habló en exclusiva la mamá del niño hallado en Abra Pampa: "Alguien lo sacó de ahí"

Lo que se lee ahora
La mamá del niño hallado en Abra Pampa agradeció a todos los que la ayudaron a buscarlo. video
Caso Elian.

Habló en exclusiva la mamá del niño hallado en Abra Pampa: "Alguien lo sacó de ahí"

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito video
Capital.

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras 

Ruta 10 por Severino en Perico - El Carmen video
Importante.

Nueve rutas están intransitables en Jujuy, hoy 12 de marzo: cuáles son

La actriz se pronunció por primera vez tras el estreno de la polémica serie. video
Streaming.

El motivo por el que la actriz Daryl Hannah cuestiona la serie de la familia Kennedy

Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad de Jujuy video
Nombramiento.

Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad de Jujuy

Abra Pampa: Vivimos un momento de desesperación dijo la tía de Elían video
Relato de la búsqueda.

Abra Pampa: "Vivimos un momento de desesperación" dijo la tía de Elían

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel