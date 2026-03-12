Marcharon en Abra Pampa para pedir justicia por el asesinato de Alejandro Tolaba

Este jueves por la tarde, familiares y vecinos de Alejandro Tolaba realizaron una marcha en Abra Pampa para pedir justicia por el asesinato del joven militar ocurrido a comienzos de marzo.

La movilización recorrió distintas calles de la ciudad de la Puna jujeña , donde los manifestantes reclamaron que el responsable del ataque reciba la máxima condena.

En diálogo con Canal 4 , Javier Tolaba , hermano de la víctima, expresó el dolor de la familia y el pedido de justicia. “ Pido justicia, cadena perpetua para el que mató a mi hermano. Pedimos a la gente que nos escuche ”, manifestó.

Según explicó Javier Tolaba, su estado de salud muestra mejoras. “Mi otro hermano está mejor, todavía no se sabe cuándo le darán el alta, pero se está recuperando. Él se siente bien, pero está asustado por lo que vio”, contó.

También relató lo que habría ocurrido momentos antes del ataque. “Por lo que nos contaron, el acusado estaba peleando adentro del baile y después agarró de repente a mis hermanos”, indicó.

Cómo ocurrió el ataque

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes 2 de marzo, alrededor de las 5:30, a la salida de un evento bailable en cercanías del predio donde se realiza la feria El Huancar, en inmediaciones de las avenidas 23 de Agosto y 9 de Julio.

En medio de un enfrentamiento entre jóvenes, un hombre extrajo un puñal y atacó a dos hermanos. Como consecuencia de las heridas, Alejandro Tolaba, de 20 años, perdió la vida, mientras que su hermano quedó internado en grave estado.

Detuvieron al acusado en Bolivia

Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga, pero días después fue localizado en Bolivia.

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, en un trabajo conjunto con la Policía Nacional de Bolivia, lograron detener en Villazón al presunto autor del crimen.

El acusado se encontraba oculto en un residencial de la ciudad fronteriza al momento de su captura. Sobre él pesa la imputación provisoria de “Homicidio Simple y Tentativa de Homicidio” en el marco de la investigación por el violento episodio ocurrido en Abra Pampa.