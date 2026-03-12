Habló en exclusiva la mamá del niño hallado en Abra Pampa: "Alguien lo sacó de ahí"

La mamá del niño hallado en Abra Pampa agradeció a todos los que la ayudaron a buscarlo.

Luego del dramático episodio que mantuvo en vilo a Abra Pampa durante varias horas, Carina Cala, la mamá de Elian , expresó su profundo agradecimiento a las personas que participaron del rescate del niño.

En diálogo exclusivo con el periodista de Canal 4 Elbio Llampa , la mujer destacó especialmente a quienes lograron encontrar al pequeño.

“Estoy eternamente agradecida y, más que nada, un millón de gracias a las personas que lo encontraron, José Zárate, Paul Alancay y Enzo Alancay. Gracias por devolverme al motor de mi vida”.

La madre también agradeció a todos los vecinos y personas que colaboraron durante el operativo de búsqueda. “ Gracias a todos, estoy muy agradecida, muy agradecida”.

Cómo desapareció el niño del patio de su casa

Carina relató que el momento en que su hijo desapareció ocurrió en cuestión de minutos, cuando ella entró al baño y el niño quedó jugando en el patio de la vivienda.

“Lo dejé en el patio jugando le digo: ‘hijo, voy al baño’. A veces él me seguía al baño y esta vez se quedó jugando con su camioncito”.

Paraje Monterrico Lugar donde lo encontraron a Elián - Paraje Monterrico

Según explicó, en otras ocasiones el pequeño se quedaba jugando y al regresar seguía allí. “A veces solía ir al baño sin él, lo dejaba en el patio jugando con sus juguetes, volvía y él estaba ahí. Esta vez ya no. Volví y ya no estaba”.

La mujer contó que salió de inmediato a buscarlo.

“No demoré nada, ahí nomás lo busqué y no estaba. Después llamé a mi hermana, que se subió a una peñita, una montañita, para ver si estaba cerca”.

También recordó que en ese momento la mascota de la casa la había acompañado al baño, mientras el niño quedó afuera.

Apareció a cinco kilómetros del lugar

Elian fue encontrado a unos cinco kilómetros de su casa, algo que llamó la atención de su madre, quien considera que el niño no pudo haber llegado solo hasta ese punto.

“Con el tema de que él ha caminado tanto… no, no. Se lo llevaron, alguien lo sacó de ahí. Porque en ese momento yo lo busqué y no lo encontré en el lugar, no pudo correr tan rápido”.

También señaló que no encontró rastros que indicaran hacia dónde pudo haberse dirigido. “No había ningún rastro, por eso no pude saber para dónde se había ido”.

Cómo está el niño después del episodio

Tras el susto, la madre contó que Elian se encuentra bien, aunque todavía muestra señales de miedo.

“Ahora está bien. Esta mañana despertó, se pegó mucho a mí. En la tarde estaba jugando, trató de sonreír un poco”. Sin embargo, aseguró que el niño se muestra temeroso ante algunas personas.

“Con las personas masculinas no quiere ver, se esconde, tiene miedo”, relevó la madre.

El pedido de la familia a la justicia

Carina también pidió que la investigación avance para esclarecer lo ocurrido durante esas horas en las que su hijo estuvo desaparecido.

“Yo miré por todos lados, no es para decir que yo me quedé tranquila en la casa. Yo subí, fui para arriba, bajé para abajo, para todo lado”.

Finalmente, pidió que se llegue al fondo del caso. “Nada, quiero llegar al fondo. Quiero llegar al fondo y que lleguen al fondo, nada más”.