12 de marzo de 2026 - 09:02
Milagro.

Encontraron en Abra Pampa a un nene de dos años que había desaparecido por más de 8hs

Ayer se vivieron horas desesperantes en Abra Pampa. Todo el pueblo buscaba a Elián Cala, un niño de 2 años que había desaparecido a la tarde.

Por  María Florencia Etchart
Operativo de búsqueda de Elián Cala en Abra Pampa

Operativo de búsqueda de Elián Cala en Abra Pampa

Un intenso operativo de búsqueda movilizó a vecinos, policías y bomberos durante la noche de ayer en la localidad de Abra Pampa, luego de que un niño de dos años desapareciera de su vivienda en una zona rural cercana. Tras más de ocho horas de incertidumbre, el pequeño fue encontrado con vida durante la madrugada de este jueves.

La información fue relatada por el periodista local Elbio Llampa, quien siguió de cerca el desarrollo del operativo y detalló cómo se dio la búsqueda que mantuvo en vilo a toda la comunidad.

Cómo ocurrió la desaparición

El niño, identificado como Elián, desapareció durante la tarde del miércoles en el paraje Monterrico, camino a Tabladitas ubicado a unos 11 kilómetros de Abra Pampa.

Según relató Llampa, la madre del pequeño trabajaba en el lugar como peón rural, cuidando ganado para otra persona. En un momento de la tarde, la mujer se fue al baño que se encontraba a unos 50 metros de la vivienda, dejando al niño en la cama.

Cuando regresó, Elián ya no estaba y en el lugar no había nadie más. Ante la desesperación, la madre comenzó a buscarlo por la zona y subió a una pequeña lomada para intentar divisarlo, pero no tuvo éxito. Luego se comunicó con su hermana para pedir ayuda y continuar con la búsqueda.

El operativo que movilizó a todo el pueblo

Cerca de las 20 horas, la situación fue informada a la policía y se activó un operativo de búsqueda en el que también participaron bomberos voluntarios.

Con el paso de las horas y sin noticias del niño, la preocupación crecía. A través de mensajes de WhatsApp comenzaron a circular fotos de Elián y el pedido de ayuda se expandió rápidamente por toda la comunidad.

Vecinos de Abra Pampa se sumaron espontáneamente a la búsqueda. Linternas iluminaban los campos mientras llegaban personas en autos, bicicletas y también a pie para colaborar en el rastrillaje.

"Pasadas las 2 de la madrugada, una falsa alarma llevó a muchos voluntarios hasta un basural de la zona, donde se creía que el niño había sido encontrado, pero finalmente no era así", relató el periodista de Abra Pampa.

El momento en que lo encontraron

Tras reorganizar el operativo, se conformaron grupos de diez personas con un policía a cargo, para ordenar mejor el rastrillaje y evitar confusiones.

Finalmente, cerca de las 3 de la madrugada, un grupo de tres personas que participaba de la búsqueda escuchó un llanto mientras recorría la zona cercana al lugar donde vivía el niño.

Para llegar hasta allí debieron cruzar el Río Grande y avanzar por un terreno difícil, con pastizales, pendientes y un camino sinuoso. "A más de un kilómetro y medio de la vivienda, lograron encontrar al pequeño. Afortunadamente el niño fue encontrado con vida y en estado estable, lo que generó un enorme alivio entre todos los que formaron parte de la búsqueda", relató Llampa.

Las hipótesis que se investigan

Durante las primeras horas de la búsqueda surgieron distintas hipótesis sobre lo ocurrido. Según el periodista, una de las versiones que circuló fue que "el padre del niño, quien está separado de la madre, podría habérselo llevado, ya que días antes había visitado a la familia para entregar la cuota alimentaria".

Sin embargo, con el hallazgo del pequeño las autoridades continúan analizando las circunstancias del caso, ya que resulta difícil explicar cómo un niño de dos años pudo recorrer solo una distancia tan grande.

"Además, otro dato que llamó la atención fue que el perro que se encontraba en el lugar no ladró, lo que inicialmente hizo pensar que el niño podría haber salido con alguien conocido", sostuvo Elbio.

Mientras tanto, Elián se encuentra fuera de peligro, aunque quienes participaron de la búsqueda coinciden en que, de haberse demorado más el hallazgo, la situación podría haber sido mucho más grave debido a las condiciones del lugar y el tiempo transcurrido.

