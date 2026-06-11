En Abra Pampa usan el Mundial 2026 como herramienta pedagógica en las aulas

El Mundial 2026 también se trabaja dentro de las aulas en Jujuy. A horas del inicio del evento futbolístico, el Colegio Polimodal de Abra Pampa diagramó actividades pedagógicas para que los estudiantes puedan vincular la pasión por la Copa del Mundo con saberes curriculares, investigación, expresión oral y trabajo grupal.

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Marta Prieto , profesora del Polimodal, explicó que el entusiasmo que genera el Mundial fue utilizado como punto de partida para trabajar distintos contenidos dentro de la escuela. “Nosotros hemos buscado llevar todo ese tema, que es a veces un poco complejo en cuanto a lo teórico, y tratar de utilizarlo para mejorar en el aspecto de la oratoria, en el aspecto de la convivencia y en el aspecto también de transmitir a la comunidad todo lo que se hace en el Colegio”, señaló.

El Colegio Polimodal de Abra Pampa cuenta con aproximadamente 418 alumnos distribuidos en 20 cursos, en los turnos mañana y tarde. Además, tiene dos modalidades: Ciencias Naturales por la mañana y Robótica y Programación por la tarde . Prieto explicó que los docentes dividieron los temas por curso y asignaron distintos países para que los estudiantes pudieran investigar.

“Dividimos los distintos temas por curso, es decir distintos países. No alcanzó a los 48, pero a los más importantes. Cada curso tenía un país y tenía que realizar investigaciones, tenía que trabajar con elementos reciclables”, detalló.

Polimodal de Abra Pampa y el Mundial 2026 Polimodal de Abra Pampa y el Mundial 2026

Los alumnos trabajaron sobre costumbres, música, elementos culturales y características de cada país. Cada grupo contó con el acompañamiento de un profesor asesor de Ciencias Sociales, ya que el proyecto forma parte de esa área. “Cada curso, con el profesor asesor de Ciencias Sociales, trabajó el país, trabajó todos estos temas y justamente ayer fue la exposición de todo”, agregó la profesora.

Mejorar la expresión y la investigación

Más allá del interés deportivo, la propuesta tuvo un objetivo pedagógico concreto: ayudar a los estudiantes a mejorar la escritura, la dicción, la investigación y la expresión frente al público.

Polimodal de Abra Pampa y el Mundial 2026 Polimodal de Abra Pampa y el Mundial 2026

“Esto es una forma de provocar que los alumnos, que a veces tienen dificultades para la expresión, para la escritura, para la investigación, el tema del celular, como pasa en todos lados, que a veces es solo para los jueguitos y estas cosas, hemos intentado promover que los chicos, a través de este tema, mejoren su escritura, su dicción, investiguen, que no se queden con una sola información que apenas investigan, sino que vean como las nuevas historias, las costumbres”, explicó Prieto.

La evaluación también formó parte del proyecto. Según contó la docente, tanto el jurado como las personas que visitaron la muestra completaron una hoja con críticas constructivas sobre lo observado. “El jurado y todas las personas que visitaron tenían una hoja donde hacían la crítica constructiva, lo bueno, lo malo, y en base a eso los docentes vamos a evaluar a los alumnos”, indicó.

Un balance positivo en Abra Pampa

Prieto destacó el compromiso de los estudiantes y aseguró que el balance de la actividad fue “recontra positivo”, y subrayó que “el balance es recontra positivo porque me han sorprendido muchísimo los alumnos. Se han esforzado mucho en sus trabajos, en tratar de mostrar su país, estaban entusiasmados con eso, había comida, habían alumnos que les cuesta mucho participar por el tema de la timidez”, expresó.

Polimodal de Abra Pampa y el Mundial 2026 Polimodal de Abra Pampa y el Mundial 2026

La profesora remarcó que el proyecto ayudó a fortalecer el trabajo grupal y la participación de estudiantes que habitualmente tienen más dificultades para expresarse en público. “Este proyecto ha promovido y ha ayudado a que todos los alumnos, aparte del trabajo grupal, sea como una ayuda para expresarse ante el público”, cerró.