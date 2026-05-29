Abra Pampa: lanzan capacitación gratuita sobre producción y sanidad de llamas

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción lanzó el Programa de Formación en Excelencia Productiva y Sanitaria en Llamas con enfoque en fibra , una propuesta gratuita que se desarrollará en Abra Pampa está destinada a productores ganaderos, estudiantes, jóvenes y personas interesadas en la actividad camélida.

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La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la competitividad de la cadena de valor de la fibra de llamas en la Puna jujeña, promoviendo mejores prácticas de manejo productivo, sanidad animal y procesos de esquila.

La capacitación se desarrollará en la ciudad de Abra Pampa mediante nueve encuentros presenciales, con modalidad teórico-práctica y cupos limitados. Durante las jornadas se abordarán temas vinculados al manejo de los animales, la sanidad y la producción de fibra.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca profesionalizar la actividad, mejorar la calidad de los productos obtenidos y aumentar la rentabilidad del sector.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de mayo y quienes cumplan con al menos el 75% de asistencia recibirán un certificado de participación.

Las capacitaciones se desarrollarán en la ciudad de Abra Pampa y las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de mayo a través del siguiente formulario: https://forms.gle/nc8piAb1bZmjKsZy8

Para consultas, los interesados pueden dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Productivo, ubicada en Ascasubi 290, primer piso, o comunicarse vía WhatsApp al 3884-44-8893.