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29 de mayo de 2026 - 17:15
Jujuy.

Abra Pampa: lanzan capacitación gratuita sobre producción y sanidad de llamas

La propuesta gratuita está destinada a productores, estudiantes y jóvenes interesados en la actividad camélida de la Puna jujeña.

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Por  Judith Girón
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La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la competitividad de la cadena de valor de la fibra de llamas en la Puna jujeña, promoviendo mejores prácticas de manejo productivo, sanidad animal y procesos de esquila.

Capacitación: nueve encuentros y certificado de participación

Rescate de llamas
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La capacitación se desarrollará en la ciudad de Abra Pampa mediante nueve encuentros presenciales, con modalidad teórico-práctica y cupos limitados. Durante las jornadas se abordarán temas vinculados al manejo de los animales, la sanidad y la producción de fibra.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca profesionalizar la actividad, mejorar la calidad de los productos obtenidos y aumentar la rentabilidad del sector.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de mayo y quienes cumplan con al menos el 75% de asistencia recibirán un certificado de participación.

Las capacitaciones se desarrollarán en la ciudad de Abra Pampa y las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de mayo a través del siguiente formulario: https://forms.gle/nc8piAb1bZmjKsZy8

Para consultas, los interesados pueden dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Productivo, ubicada en Ascasubi 290, primer piso, o comunicarse vía WhatsApp al 3884-44-8893.

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