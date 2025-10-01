miércoles 01 de octubre de 2025

1 de octubre de 2025 - 16:52
Producción.

Jujuy presentará el primer hilo de llama producido íntegramente en la provincia

El proyecto busca "fortalecer el trabajo de artesanas locales y consolidar un polo textil en la provincia".

Federico Franco
Por  Federico Franco
image
La iniciativa surge del Ministerio de Producción, en conjunto con la Fundación CEDHA, la hilandería Warmi y la Universidad Católica de Córdoba. La presentación está prevista para las 19 horas y contará con la participación de artesanas locales que podrán acceder a la nueva materia prima.

Es un orgullo presentarles el producto que estamos realizando este viernes: un hilo 100% llama, certificado a través de convenios”, destacó Patricia Ríos, secretaria de Desarrollo Productivo, en diálogo con Canal 4.

Un hito en la producción local

Ríos subrayó que este proyecto se enmarca en una política de agregado de valor a la producción provincial: “Siendo Jujuy la provincia que mayor stock ganadero tiene de camélidos, la verdad que es un orgullo poder mostrar este producto totalmente jujeño”.

El nuevo hilo fue certificado por la Facultad de Veterinaria, que garantiza la pureza de la fibra. “Es un hilo 100% llama, certificado en su longitud, calidad y origen”, detalló la funcionaria.

Beneficio directo para artesanas

El proyecto apunta a transformar el trabajo de las tejedoras locales: “A partir de ahora nuestras artesanas van a poder optar por esta materia prima y darle un valor especial de calidad e identidad a los productos jujeños”, sostuvo Ríos.

Además, adelantó que se impulsará un ciclo de capacitación, “les vamos a dar un curso de formación con diseñadoras, para que no solo apliquen sus saberes ancestrales en cada prenda, sino también incorporen nuevas propuestas de diseño”.

Producción que queda en Jujuy

Hasta ahora, la fibra de llama jujeña debía trasladarse a Catamarca para ser procesada. “Imagínense lo que significaba que el valor agregado se generara fuera de la provincia. Hoy podemos decir que ese negocio queda en Jujuy”, remarcó la secretaria.

La hilandería Warmi ya se encuentra instalada en Abra Pampa, desde donde se proyecta un polo textil provincial. “Queremos que este hilo esté a disposición de nuestras artesanas, que ahora pueden contar con un producto 100% jujeño y de calidad certificada”, agregó Ríos.

