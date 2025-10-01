Repararon el caño roto en barrio Norte: a qué hora vuelve el agua en los sectores afectados

Desde este miércoles por la mañana, se produjo un corte de emergencia en el servicio de agua potable en Alto Comedero . El problema se originó este martes luego de un incendio de pastizales en la colectora de Ruta 9, a la altura de barrio Norte, que afectó directamente el caño.

Peligro. El incendio en Ruta 9 fue "intencional" y causó la rotura de un caño de agua en Barrio Norte

Jujuy. Sin agua en algunos barrios de nuestra ciudad desde el mediodia

En ese marco, por la noche, desde Agua Potable confirmaron que las reparaciones concluyeron, "las reparación de la tubería quedó lista. Largamos el agua de forma paulatina y ya llegó a Sargento Cabral. Esa noche empezará a reponerse el servicio, si no hay ningún inconveniente, mañana por la mañana estará todo normalizado en cada hora afectado" , le dijo Juan Carlos García a Canal 4.

Para poder reparar el acueducto, fue necesario cortar el suministro en distintas zonas de Alto Comedero. Los barrios alcanzados por la medida son: 240 Viviendas, Las Marías, Paraíso, Loteo Calsina, Éxodo, 281 Viviendas, 200 Viviendas, 370 Viviendas, 284 Viviendas, 337 Viviendas, 308 Viviendas, 8 de Marzo, Sector B2, Sector B6, Barrio Industrial y Loteo Las Martas.

Desde la empresa indicaron que, una vez finalizada la reparación, se realizarán maniobras de purga de aire en la red y que el servicio comenzará a restituirse de manera gradual desde las 18 horas.

Qué pasó con el caño

El director de Agua Potable, Juan Carlos García, explicó que la rotura fue consecuencia directa de un incendio intencional. “Aquí se produjo un incendio intencional, porque no hay otra forma de llamarlo, el cual ha quemado un acueducto de polietileno que va hacia Alto Comedero ”, señaló en diálogo con Canal 4.

El funcionario agregó que el personal de la empresa trabaja desde la tarde en la colocación de un nuevo tramo de cañería para restablecer el servicio lo antes posible.

El fuego se habría originado por la quema de basura acumulada en la zona. Las llamas avanzaron rápidamente y alcanzaron el acueducto, que quedó dañado de manera considerable. El incidente, además de interrumpir el suministro de agua, generó preocupación en los vecinos que observaron la magnitud del humo en el lugar.