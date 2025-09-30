El incendio en Ruta 9 fue "intencional" y causó la rotura de un caño de agua en Barrio Norte

Un incendio de pastizales en la colectora de Ruta 9, a la altura de barrio Norte , generó este martes la rotura de un acueducto de polietileno que transporta agua hacia Alto Comedero. Según informó Aguas Potables de Jujuy , el hecho se produjo cerca de las 14:30 y estaría vinculado a la quema de basura acumulada en la zona.

El director de Agua Potable, Juan Carlos García , explicó en diálogo con Canal 4 que “aquí se produjo un incendio intencional, porque no hay otra forma de llamarlo, el cual ha quemado un acueducto de polietileno que va hacia Alto Comedero”.

A pesar del daño, aclaró que el servicio continúa funcionando: “Por suerte hasta el momento no nos ha provocado disminución en el servicio, pero ahora hay que ver cómo reacciona, cómo se haga la reparación y esperemos que resista”.

Respecto a la magnitud de la rotura, García detalló: “Hay una fisura de unos 15 centímetros que la vamos a tapar con una junta y esperemos que no esté resentido más allá el caño que fue alcanzado por las llamas”.

El funcionario señaló que la empresa tuvo que intervenir con equipos propios para sofocar el fuego: “Nosotros tuvimos que enviar camiones con agua y personal para mitigar el impacto y correr la basura para poder hacer la reparación hoy”.

Al mismo tiempo, advirtió sobre la gravedad de estos hechos: “Estas cosas nos vienen sucediendo muy a menudo y ya no pensamos en un azar catastrófico. Aquí seguramente hay algo que está pasando y se va a investigar hasta las últimas consecuencias”.

Finalmente, García transmitió tranquilidad a los vecinos: “Todavía estamos con buenos niveles, calculamos que en una hora y media la reparación va a estar completa y vamos a restituir la presión y el caudal para que no haya inconvenientes en Alto Comedero”.