martes 30 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de septiembre de 2025 - 21:34
Peligro.

El incendio en Ruta 9 fue "intencional" y causó la rotura de un caño de agua en Barrio Norte

El fuego alcanzó un acueducto que abastece a Alto Comedero, aunque desde Agua Potable aclararon que por el momento no hay riesgo de corte.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Agua
Lee además
Foto ilustrativa.
Fauna.

Incendio en Cerro Azul: advierten por el desplazamiento de animales hacia zonas pobladas
Incendios forestales en Jujuy - Foto de archivo
Cuidado.

Riesgo de incendios forestales en Jujuy: el nivel de alerta va de moderado a muy alto

El director de Agua Potable, Juan Carlos García, explicó en diálogo con Canal 4 que “aquí se produjo un incendio intencional, porque no hay otra forma de llamarlo, el cual ha quemado un acueducto de polietileno que va hacia Alto Comedero”.

image
Incendio causó rotura de caño de agua.

Incendio causó rotura de caño de agua.

A pesar del daño, aclaró que el servicio continúa funcionando: “Por suerte hasta el momento no nos ha provocado disminución en el servicio, pero ahora hay que ver cómo reacciona, cómo se haga la reparación y esperemos que resista”.

Respecto a la magnitud de la rotura, García detalló: “Hay una fisura de unos 15 centímetros que la vamos a tapar con una junta y esperemos que no esté resentido más allá el caño que fue alcanzado por las llamas”.

Embed

El funcionario señaló que la empresa tuvo que intervenir con equipos propios para sofocar el fuego: “Nosotros tuvimos que enviar camiones con agua y personal para mitigar el impacto y correr la basura para poder hacer la reparación hoy”.

Incendio barrio norte
Incendio barrio norte

Incendio barrio norte

Al mismo tiempo, advirtió sobre la gravedad de estos hechos: “Estas cosas nos vienen sucediendo muy a menudo y ya no pensamos en un azar catastrófico. Aquí seguramente hay algo que está pasando y se va a investigar hasta las últimas consecuencias”.

Finalmente, García transmitió tranquilidad a los vecinos: “Todavía estamos con buenos niveles, calculamos que en una hora y media la reparación va a estar completa y vamos a restituir la presión y el caudal para que no haya inconvenientes en Alto Comedero”.

Embed - JUAN CARLOS GARCIA- Agua Potable

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Incendio en Cerro Azul: advierten por el desplazamiento de animales hacia zonas pobladas

Riesgo de incendios forestales en Jujuy: el nivel de alerta va de moderado a muy alto

Incendio de pastizales en barrio Norte: trabajan dotaciones de bomberos

Controlaron el incendio forestal en el Cerro Azul en Lozano

El incendio en Lozano ya afectó a casi 300 hectáreas

Lo que se lee ahora
¡llego la novedad al centro jujeno! supermercados comodin abre su nueva sucursal express en alvear y balcarce
Jujuy.

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce
Jujuy.

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce

Triple femicidio de Florencio Varela.
Justicia.

Triple crimen narco: dejaron una nota anónima en una comisaría con el paradero de Pequeño J

Foto ilustrativa. video
Fauna.

Incendio en Cerro Azul: advierten por el desplazamiento de animales hacia zonas pobladas

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en octubre 2025

Jujuyen alerta por narcos vinculados al triple crimen narco video
Controles.

Jujuy en alerta por sospechosos vinculados al triple crimen narco: intensifican la vigilancia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel