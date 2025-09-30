Riesgo de incendios forestales en Jujuy: el nivel de alerta va de moderado a muy alto

A través de un reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se informó que desde este 30 de septiembre y hasta el 2 de octubre, toda la provincia de Jujuy se encuentra bajo riesgo de incendios forestales. En ese sentido, indicaron que el nivel de alerta va de moderado a muy alto.

El SMN advirtió que, a partir de este martes 30 de septiembre, el peligro de incendios forestales en Jujuy puede ser muy alto o extremo, dependiendo de las zonas de la provincia. Esta situación se intensificará en la jornada de hoy y luego descenderá, ya que el 1 y 2 de octubre el riesgo podría ser moderado.

Las zonas más afectadas serán San Pedro y El Carmen, mientras que Yavi también se presenta como uno de los puntos críticos. Mientras que desde el 1 de octubre la intensidad descenderá, siendo moderada en todo el territorio provincial.

Controlaron el incendio forestal en el Cerro Azul en Lozano

Brigadistas del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, junto con bomberos de la Policía y ciudadanos de la zona, lograron controlar el incendio forestal en el Cerro Azul, en Lozano, tras cinco días de intenso trabajo.

La Dirección de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales había recibido el pasado miércoles el aviso de un foco ígneo en cercanías del Parque Provincial Potrero de Yala, que luego alcanzó al Cerro Azul, ubicado a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar.

Primero se realizó un sobrevuelo para evaluar la situación y organizar el trabajo de los brigadistas. El incendio comenzó cuando una persona que realizaba actividades deportivas en la zona se extravió y, para alertar sobre su situación, encendió una fogata.

Lograron controlar el incendio forestal en Cerro Azul Lograron controlar el incendio forestal en Cerro Azul

Las llamas afectaron más de 200 hectáreas de pastizales, además de poner en riesgo la biodiversidad del Área Protegida Provincial, contigua a la zona incendiada. Por ello, las autoridades insistieron en la importancia de no encender fuego en este tipo de terrenos.

Esto significa que se logró detener el avance del incendio, conteniéndolo dentro de líneas de control establecidas y evitando su propagación a nuevas áreas. Aunque el fuego aún puede estar activo en algunos sectores, ya no representa una amenaza de expansión y se trabaja para su completa extinción.