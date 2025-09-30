¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce

Supermercados Comodín sigue creciendo y ahora llega al corazón del microcentro jujeño con una propuesta pensada para vos y tu familia. Este 30 de septiembre abrió sus puertas la nueva sucursal exprés, ubicada en la tradicional esquina de Alvear y Balcarce, un lugar icónico de San Salvador de Jujuy.
¿Qué tiene de especial este nuevo Comodín? Todo lo que necesitas para tus compras diarias, pero en un formato moderno, rápido y cercano:
Durante la semana de apertura, habrá ofertas exclusivas, sorteos, degustaciones y muchas sorpresas para que todos los jujeños vivan la experiencia Comodín de una forma distinta.
“Queremos estar cada vez más cerca de las familias, y esta sucursal exprés está pensada para resolver las compras del día a día de manera simple, rápida y con los mismos beneficios de siempre”, destacaron desde la empresa.
Con más de 30 años acompañando a los jujeños, Comodín reafirma su compromiso de ser la mejor forma de ahorrar, ahora también en pleno centro de la ciudad. Con todas las comodidades resueltas en pocos metros cuadrados, con el mejor surtido de Almacén, Perfumería, Limpieza, Lácteos, Fiambres y una carnicería de auto servicio con cortes envasados al vacío que resuelven tu día a día.
Nueva sucursal Supermercados Comodín – Alvear y Balcarce
Apertura al público: 30 de septiembre
¡Pasá, conocé y descubrí todo lo que tenemos preparado para vos!
