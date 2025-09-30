martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 13:29
Jujuy.

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce

Supermercados Comodín inauguró su nueva sucursal exprés en una esquina icónica en pleno microcentro jujeño. Ofertas, sorteos y una propuesta rápida y moderna.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
comodin
comodin (1)
comodin (3)
comodin (2)

Supermercados Comodín sigue creciendo y ahora llega al corazón del microcentro jujeño con una propuesta pensada para vos y tu familia. Este 30 de septiembre abrió sus puertas la nueva sucursal exprés, ubicada en la tradicional esquina de Alvear y Balcarce, un lugar icónico de San Salvador de Jujuy.

comodin (2)

¿Qué tiene de especial este nuevo Comodín? Todo lo que necesitas para tus compras diarias, pero en un formato moderno, rápido y cercano:

  • 350 m² de salón de ventas
  • 6 cajas para una atención ágil
  • Las mismas ofertas y promociones que ya conoces
  • Variedad, calidad y precios bajos todos los días
comodin (1)

Durante la semana de apertura, habrá ofertas exclusivas, sorteos, degustaciones y muchas sorpresas para que todos los jujeños vivan la experiencia Comodín de una forma distinta.

“Queremos estar cada vez más cerca de las familias, y esta sucursal exprés está pensada para resolver las compras del día a día de manera simple, rápida y con los mismos beneficios de siempre”, destacaron desde la empresa.

Con más de 30 años acompañando a los jujeños, Comodín reafirma su compromiso de ser la mejor forma de ahorrar, ahora también en pleno centro de la ciudad. Con todas las comodidades resueltas en pocos metros cuadrados, con el mejor surtido de Almacén, Perfumería, Limpieza, Lácteos, Fiambres y una carnicería de auto servicio con cortes envasados al vacío que resuelven tu día a día.

comodin (3)

Nueva sucursal Supermercados Comodín – Alvear y Balcarce

Apertura al público: 30 de septiembre

¡Pasá, conocé y descubrí todo lo que tenemos preparado para vos!

