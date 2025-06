El "Merendero a Pulmón" recibió una gran sorpresa de la empresa Comodín

Comodín - donación solidaria al Merendero “A Pulmón (1).jpeg Matías Sing y Ariel Anderson Desayuno solidario de Comodín al Merendero a Pulmón

Con el aporte solidario de gran cantidad de mercadería, desde la empresa remarcaban que se trata de un trabajo sostenido, “con Delia, venimos charlando hace años, nos encanta poder seguir apoyando y seguir promoviendo este tipo de acciones. No solamente somos una compañía que se dedica al supermercadismo, sino que a estar cerca de nuestra gente, que es nuestro lema”

Fueron camionetas cargadas con alimentos y material de extrema necesidad para este Merendero, pero por sobre todo, fueron camionetas cargadas de ilusión y fuerzas para seguir trabajando por los que más necesitan.

Comodín - donación solidaria al Merendero “A Pulmón (8).jpeg

Una sorpresa solidaria de Comodín para el Merendero A Pulmón

Si bien este aporte solidario llegó en un momento de extrema necesidad, desde la empresa remarcaban que “es un granito de arena”, sin embargo confirmaron una noticia que trae alivio a todas las madres que trabajan día a día para brindar alimento a más de 300 personas en este lugar.

“Sabemos que esto es un pequeño granito de arena, que no queremos que sea hoy nada más, sino que se mantenga a lo largo del año. Y, bueno, hoy también anunciarle a Delia que no lo sabía y vamos a hacer un donativo mensual de este tipo para ir tratando de cubrir las necesidades del merendero. No significa que no tengan más necesidades, ellos constantemente necesitan ayuda y, bueno, también incitar a otros a que se sumen” confirmaba Matías Sing, quien hoy se hizo presente representando a la empresa Comodín.

Comodín - donación solidaria al Merendero “A Pulmón (2).jpeg

Delia Vargas: “Te sacan un peso de encima”

Por su parte, repleta de emociones, Delia Vargas, gran trabajadora del merendero a Pulmón, decía: “de verdad que solo podemos agradecer a Mati, a la empresa Comodín, muchísimas gracias. Nosotros hacemos el día a día y sentirse acompañado, digamos, es grandioso porque, es como que te saca un peso”

Delia comentaba, “todos los días nosotros tocamos puertas y hoy tenemos esto”.