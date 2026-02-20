El Gobierno de Jujuy oficializó el llamado a licitación para la Zona Franca de La Quiaca . Autoridades destacaron que la iniciativa busca impulsar el desarrollo productivo, el comercio con Chile y la creación de puestos de trabajo en el norte provincial.

En conferencia de prensa, el vicegobernador Alberto Bernis explicó que la puesta en marcha de la Zona Franca de La Quiaca es el resultado de un proceso que comenzó hace ocho años, con la sanción de la ley que habilita este tipo de espacios en la provincia.

Bernis recordó que luego se avanzó en un trabajo conjunto con el equipo del entonces gobernador Gerardo Morales , enfocado en la recuperación de las dos zonas francas para Jujuy. “Hubo un llamado a licitación que no tuvo el éxito que esperábamos y eso demoró el proceso. Con el tiempo se acomodaron las condiciones y hoy llegamos a esta nueva licitación ”, señaló.

El vicegobernador remarcó que, en el contexto económico actual del país, la decisión de avanzar con la licitación de la Zona Franca es clave para el crecimiento y la generación de empleo en la región.

En ese sentido, puso como ejemplo la Zona Franca de Iquique, que se dinamiza con el flujo de turistas y compradores del sur de Chile y del norte argentino. “Eso implica pensar infraestructura para gastronomía, turismo y servicios, además del comercio”, sostuvo.

Embed - Llamado a licitación de la Zona Franca de La Quiaca

Un corredor comercial hacia el Pacífico

Por su parte, el ministro de Producción Juan Carlos Abud Robles explicó que este avance se da luego de la puesta en funcionamiento del parque industrial y la zona franca de Perico. “Vemos una oportunidad de seguir desarrollando la provincia y cambiar la matriz productiva”, afirmó.

Según detalló, la Zona Franca de La Quiaca se integrará a un corredor bioceánico que conectará Perico, La Quiaca, Paso de Jama y los puertos de Chile, fortaleciendo el vínculo comercial con el Pacífico.

Desde el Ministerio de Producción indicaron que a fines de abril se conocerán las propuestas que se presenten a la licitación y que la adjudicación se realizará dentro de los plazos que marca la ley. “Hay interesados en hacerse cargo de la Zona Franca”, afirmó el ministro.

La inversión dependerá de cada proyecto, con montos estimados entre 5 y 20 millones de dólares, según las dimensiones del emprendimiento. El espacio contará con área comercial, industrial y minorista, con una franquicia de compra de hasta 600 dólares.