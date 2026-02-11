Prorrogaron la licitación del transporte y garantizan el servicio en San Salvador de Jujuy

En el marco de la primera Sesión Extraordinaria del presente período legislativo del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, concejales capitalinos dieron curso favorable, mediante el Acuerdo N° 1, a la prórroga de la vigencia de la Licitación Pública Nacional N° 01/2013, del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, hasta tanto se adjudique a los nuevos concesionarios.

Qué dijeron sobre la licitación del transporte urbano Finalizada la sesión, el Presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Gastón Millón, detalló cuales fueron los temas a tratar, entre ellos, la licitación del transporte urbano.

colectivos jujuy (2) Sobre esta temática, el edil radical añadió que uno de los puntos a debatir fue un acuerdo por decreto del Ejecutivo, por el cual se prorrogaba la vigencia de la anterior Licitación del Transporte, solo hasta tanto se adjudique. "Esto es para que se pueda seguir cubriendo a los vecinos en el caso de que exista alguna demora, prórroga, impugnaciones por recursos legales o demás, que puedan seguir prestando servicio las actuales empresas”, aseguró.

Más adelante, Gastón Millón destacó: “Si todo va según los plazos normales, en pocas semanas ya va a estar realizada la adjudicación de la nueva Licitación, pero si llega a haber alguna dilación o algún problema, con esto garantizamos que no se queden sin servicio”, concluyó.

Nuevas designaciones Por otro lado, Millón dio a conocer que se aprobaron nuevas designaciones dentro del Concejo Deliberante. “Hemos realizado la primera Sesión Extraordinaria, donde se trató el acuerdo para la designación del nuevo Procurador Municipal, Pablo Rodríguez, otro para la Jueza de Faltas que ya está a cargo del Juzgado Administrativo de Faltas Nº 1, María Paula Alcoba”, puntualizó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.