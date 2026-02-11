miércoles 11 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de febrero de 2026 - 13:49
Sesión.

Prorrogaron la licitación del transporte y garantizan el servicio en San Salvador de Jujuy

Se aprobó la prórroga de la licitación del transporte urbano. Desde el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, garantizaron el funcionamiento del servicio.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
colectivos jujuy (2)
Lee además
Imagen ilustrativa.
Transporte.

Dictaron conciliación obligatoria y no habrá paro de colectivos este miércoles en el interior
Terminal de Jujuy - Foto de archivo video
Atención.

Transporte especial por Carnaval desde el viernes: conocé cuál es el precio de los pasajes

Qué dijeron sobre la licitación del transporte urbano

Finalizada la sesión, el Presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Gastón Millón, detalló cuales fueron los temas a tratar, entre ellos, la licitación del transporte urbano.

colectivos jujuy (2)

Sobre esta temática, el edil radical añadió que uno de los puntos a debatir fue un acuerdo por decreto del Ejecutivo, por el cual se prorrogaba la vigencia de la anterior Licitación del Transporte, solo hasta tanto se adjudique. "Esto es para que se pueda seguir cubriendo a los vecinos en el caso de que exista alguna demora, prórroga, impugnaciones por recursos legales o demás, que puedan seguir prestando servicio las actuales empresas”, aseguró.

Más adelante, Gastón Millón destacó: “Si todo va según los plazos normales, en pocas semanas ya va a estar realizada la adjudicación de la nueva Licitación, pero si llega a haber alguna dilación o algún problema, con esto garantizamos que no se queden sin servicio”, concluyó.

Nuevas designaciones

Por otro lado, Millón dio a conocer que se aprobaron nuevas designaciones dentro del Concejo Deliberante. “Hemos realizado la primera Sesión Extraordinaria, donde se trató el acuerdo para la designación del nuevo Procurador Municipal, Pablo Rodríguez, otro para la Jueza de Faltas que ya está a cargo del Juzgado Administrativo de Faltas Nº 1, María Paula Alcoba”, puntualizó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dictaron conciliación obligatoria y no habrá paro de colectivos este miércoles en el interior

Transporte especial por Carnaval desde el viernes: conocé cuál es el precio de los pasajes

Empieza el reempadronamiento para el pase libre en el transporte: cómo hacer

Tres empresas compiten por la concesión del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Marcha en Jujuy contra la Reforma Laboral

Lo que se lee ahora
Sismo en Susques.
INPRES.

¡Tembló Jujuy! Un fuerte sismo se sintió esta mañana

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Therian en Jujuy.  video
Tendencia.

Encuentro de Therian en Jujuy: qué piensa la gente sobre esta comunidad

Sismo en Susques.
INPRES.

¡Tembló Jujuy! Un fuerte sismo se sintió esta mañana

La historia de fe y humildad de Bernadette.
Mundo.

El legado de Bernadette en Lourdes: de gruta olvidada a santuario mundial

Tras los incidentes afuera del Congreso, sigue el debate por la Reforma Laboral
EN VIVO.

Tras los incidentes afuera del Congreso, sigue el debate por la Reforma Laboral

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv video
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel