Empieza el reempadronamiento para el pase libre en el transporte: cómo hacer

El reempadronamiento es obligatorio para obtener el pase libre en San Salvador de Jujuy. /Foto: Prensa Municipio

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que a partir de este lunes 9 de febrero de 2026 se habilita el período de reempadronamiento del Pase Libre para el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

La medida alcanza a los beneficiarios encuadrados en las categorías de Veteranos de Guerra, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, y busca actualizar los datos para garantizar la continuidad del beneficio durante el año en curso.

Cómo realizar el trámite de reempadronamiento Desde la Dirección de Atributos Sociales se precisó que el trámite se realizará de manera online, a través del sitio web oficial: https://sansalvadordejujuy.gob.ar/pases/

Además, se informó que la plataforma permanecerá habilitada durante todo el año para facilitar el acceso al beneficio a quienes necesiten inscribirse o actualizar sus datos.

Una vez completado el formulario de reempadronamiento, el Pase Libre comenzará a aplicarse a partir del 16 de febrero de 2026. Atributo a Bordo de SUBE Atributo a Bordo de SUBE Requisitos según cada categoría Los beneficiarios deberán contar con la documentación correspondiente al momento de realizar la inscripción: Pase Libre por Discapacidad Certificado Único de Discapacidad (CUD)

DNI (último ejemplar) Adultos Mayores Certificado de Negatividad de ANSES

DNI (último ejemplar)

Tener 70 años o más Veteranos de Guerra DNI (último ejemplar)

Certificado vigente que acredite la condición de veterano, en caso de no figurar en el DNI Desde el municipio aclararon que todos los beneficiarios deben contar con una tarjeta SUBE registrada para poder finalizar el trámite y activar el Pase Libre en las Terminales Automáticas SUBE (TAS). Dónde activar el beneficio: puntos de atención SUBE Para completar el proceso y activar el beneficio, los usuarios podrán acercarse a los siguientes puntos de atención: Edificio “Raúl Alfonsín” (Municipio) – Av. El Éxodo 215 Lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 20

Dirección General de Rentas – Hipólito Yrigoyen 1328 Lunes a viernes de 8 a 18

C.P.V. Santa Ana (Alto Comedero) – Comandante de la Colina esq. Capitán Kraus Lunes a viernes de 8 a 14

Delegación Municipal de Reyes – Av. Cafrune 1561, Villa Jardín de Reyes Lunes a viernes de 8 a 14

C.P.V. Barrio Chijra – Llamas esq. Manantiales Lunes a viernes de 8 a 13

C.P.V. Barrio Malvinas – Av. Mejías esq. San Luis Lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 20

Dirección de Educación Superior – Tumusla 625, Barrio Luján Lunes a viernes de 8 a 18 Embed - Empieza el reempadronamiento para el pase libre en el transporte: cómo hacer

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.