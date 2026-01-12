Descuentos en transporte: cómo renovar tu tarjeta SUBE fácilmente

Los usuarios del sistema SUBE que aprovechan descuentos locales en colectivos , trenes o subtes deberán realizar un proceso de actualización de su beneficio para seguir pagando la tarifa reducida . Esta obligación aplica solo a los que usan la tarjeta física , mientras que los descuentos vinculados a la SUBE Digital se actualizan automáticamente sin necesidad de trámites adicionales .

La renovación del beneficio es un procedimiento rápido y sencillo , que se puede completar en pocos pasos y sin requerir turno previo . Hay varias modalidades habilitadas para acreditar el descuento , tanto en formato digital como de manera presencial .

Entre las alternativas , se encuentra la posibilidad de realizar el trámite en una terminal automática del sistema . Solo hace falta apoyar la tarjeta unos segundos hasta que la máquina confirme que la operación se completó correctamente.

Otra alternativa para actualizar el beneficio es hacerlo directamente al abordar el colectivo , utilizando la opción conocida como Atributo a bordo .

Al subir a la unidad, el usuario debe avisar al conductor que tiene una renovación pendiente y luego acercar la tarjeta al validador, en el mismo lugar donde se abona el pasaje, hasta que la pantalla indique que la actualización se aplicó correctamente.

Otra forma de renovar el beneficio es mediante la App SUBE. Para ello, hay que ingresar a la sección “Acreditá y consultá saldo”, elegir la opción “Ver saldo” y acercar la tarjeta a la parte trasera del teléfono hasta que la aplicación indique que la actualización se completó. Esta opción requiere un dispositivo Android 6 o superior con tecnología NFC habilitada.

Desde SUBE recuerdan que los usuarios con el beneficio activo en SUBE Digital no necesitan realizar ningún trámite adicional, ya que la renovación se realiza de manera automática, sin necesidad de acreditación manual.