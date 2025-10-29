SUBE amplió Atributo a Bordo en dos ciudades de Jujuy: cómo funciona

Atributo a Bordo de SUBE

SUBE amplió Atributo a Bordo en dos ciudades de Jujuy, herramienta con la que se pueden activar y actualizar beneficios sociales y finalizar el registro de la tarjeta física directamente en el validador de cobro del colectivo.

La mejora ya está disponible en localidades de 11 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellas en dos ciudades de Jujuy: Palpalá y San Salvador de Jujuy, además de estar disponible en más de 11.000 colectivos que circulan por localidades argentinas. Para más información se puede visitar la web oficial argentina.gob.ar/sube o seguir las redes sociales X, Facebook e Instagram.

Para que los beneficios sociales se activen es necesario que el dispositivo cuente con conexión a internet, por lo que esta operación podrá realizarse en cualquier tramo del recorrido. Esto evita la necesidad de acudir presencialmente hasta una Terminal Automática.

Atributo a Bordo de SUBE Atributo a Bordo de SUBE Cómo funciona “Atributo a Bordo” Al subir al colectivo, se debe avisar al chofer que se necesita activar el beneficio social, actualizar la tarjeta o finalizar el trámite de registro.

Apoyar la tarjeta SUBE en el validador, donde se paga el pasaje.

Esperar unos segundos hasta que el sistema confirme que se completó la operación.

Una vez finalizado, el usuario ya puede viajar con la tarifa que le corresponda. En qué ciudades está disponible Ciudad de Buenos Aires.

Provincia de Buenos Aires: Azul, General Pueyrredón, Tandil, Bahía Blanca y Olavarría.

Mendoza: Ciudad de Mendoza y San Rafael.

Neuquén: Ciudad de Neuquén y San Martín de los Andes.

Río Negro: San Carlos de Bariloche.

San Luis: San Luis.

San Juan: San Juan.

Santa Fe: Rosario, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Puerto General San Martín, y ciudad de Santa Fe.

Tucumán: San Miguel de Tucumán.

Córdoba: Ciudad de Córdoba, Villa María, Río Cuarto y Villa Allende

Catamarca: San Fernando del Valle de Catamarca y localidades de los departamentos de Capayán, Santa María, Tinogasta, Andalgalá y Belén.

Jujuy: Palpalá y San Salvador de Jujuy. Las otras maneras de SUBE Además, los usuarios tienen la posibilidad de actualizar o activar sus descuentos sociales en las Terminales Automáticas SUBE (TAS) o a través de la app SUBE, disponible para celulares con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.