miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 21:33
SUBE amplió Atributo a Bordo en dos ciudades de Jujuy: cómo funciona

Atributo a Bordo de SUBE permite activar y actualizar beneficios sociales y finalizar el registro de la tarjeta física.

Por  Claudio Serra
Atributo a Bordo de SUBE 

SUBE amplió Atributo a Bordo en dos ciudades de Jujuy, herramienta con la que se pueden activar y actualizar beneficios sociales y finalizar el registro de la tarjeta física directamente en el validador de cobro del colectivo.

La mejora ya está disponible en localidades de 11 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellas en dos ciudades de Jujuy: Palpalá y San Salvador de Jujuy, además de estar disponible en más de 11.000 colectivos que circulan por localidades argentinas. Para más información se puede visitar la web oficial argentina.gob.ar/sube o seguir las redes sociales X, Facebook e Instagram.

Para que los beneficios sociales se activen es necesario que el dispositivo cuente con conexión a internet, por lo que esta operación podrá realizarse en cualquier tramo del recorrido. Esto evita la necesidad de acudir presencialmente hasta una Terminal Automática.

Atributo a Bordo de SUBE

Cómo funciona “Atributo a Bordo”

  • Al subir al colectivo, se debe avisar al chofer que se necesita activar el beneficio social, actualizar la tarjeta o finalizar el trámite de registro.
  • Apoyar la tarjeta SUBE en el validador, donde se paga el pasaje.
  • Esperar unos segundos hasta que el sistema confirme que se completó la operación.
  • Una vez finalizado, el usuario ya puede viajar con la tarifa que le corresponda.

En qué ciudades está disponible

  • Ciudad de Buenos Aires.
  • Provincia de Buenos Aires: Azul, General Pueyrredón, Tandil, Bahía Blanca y Olavarría.
  • Mendoza: Ciudad de Mendoza y San Rafael.
  • Neuquén: Ciudad de Neuquén y San Martín de los Andes.
  • Río Negro: San Carlos de Bariloche.
  • San Luis: San Luis.
  • San Juan: San Juan.
  • Santa Fe: Rosario, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Puerto General San Martín, y ciudad de Santa Fe.
  • Tucumán: San Miguel de Tucumán.
  • Córdoba: Ciudad de Córdoba, Villa María, Río Cuarto y Villa Allende
  • Catamarca: San Fernando del Valle de Catamarca y localidades de los departamentos de Capayán, Santa María, Tinogasta, Andalgalá y Belén.
  • Jujuy: Palpalá y San Salvador de Jujuy.

Las otras maneras de SUBE

Además, los usuarios tienen la posibilidad de actualizar o activar sus descuentos sociales en las Terminales Automáticas SUBE (TAS) o a través de la app SUBE, disponible para celulares con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.

