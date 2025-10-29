miércoles 29 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de octubre de 2025 - 13:37
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en noviembre 2025

Se desarrolla el cronograma de pagos para los empleados estatales y ya está confirmado cuándo cobrarán los policías en noviembre 2025.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.

Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.

Se dio a conocer el cronograma de pagos de octubre 2025, que se desarrollará entre el sábado 1 hasta el miércoles 5 de noviembre. Según lo dispuesto, los policías recibirán sus haberes el sábado 1 de noviembre, jornada en la que también cobrarán los veteranos y ex combatientes de Malvinas, el Servicio Penitenciario y los organismos autárquicos.

Lee además
Cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy.
Eventos.

¡Ya tiene fecha! El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy
Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Importante.

Cronograma de pagos en Jujuy: fechas de cobro del sueldo en agosto 2025

Cronograma de pagos de los empleados de la Administración Pública

Sábado 1 de noviembre

  • Veteranos de Guerra de Malvinas
  • Policía de la Provincia
  • Servicio Penitenciario
  • Organismos Autárquicos

Lunes 3 de noviembre

  • Administración Central
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Desarrollo Humano

Martes 4 de noviembre

  • Municipios
  • Educación Nivel Inicial y Primario
  • Educación Nivel Secundario y Superior

Miércoles 5 de noviembre

  • Organismos Descentralizados
  • Poder Judicial
  • Poder Legislativo
  • Auditoría General
  • Funcionarios

cronograma de pagos

Formas de extraer el dinero / retirar efectivo

Una vez que el salario está acreditado, los estatales suelen tener varias alternativas para disponer de ese dinero. Algunas son muy utilizadas y otras emergentes:

  • Cajeros automáticos (ATM). Es la opción clásica: retirás efectivo desde cajeros vinculados al banco donde está depositada la cuenta sueldo. En los días del cronograma se suelen “llenar” para garantizar disponibilidad.
  • Terminales de autoservicio. Muchos bancos ofrecen terminales de autoextracción que funcionan como cajeros pero con interfaz más básica o menos comisiones. Esto aparece en los medios como una vía usada en Jujuy.
  • Tiendas, supermercados, farmacias y estaciones de servicio. Algunos comercios permiten que retires efectivo al hacer una compra, con tarjeta de débito. La devolución se da como “vuelto en efectivo” junto a la compra. Eso sí: hay un monto máximo permitido y suele requerirse que la operación supere un mínimo de compra.
  • Billeteras virtuales / medios digitales. En algunos casos, el dinero puede moverse desde la cuenta hacia una billetera virtual (MercadoPago, etc.) y luego disponer de él (compras, transferencias, retiros a cajeros vinculados). Es una opción moderna que permite evitar extraer efectivo si no es estrictamente necesario.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¡Ya tiene fecha! El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy

Cronograma de pagos en Jujuy: fechas de cobro del sueldo en agosto 2025

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los municipales en agosto 2025

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los docentes en agosto 2025

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los municipales en noviembre 2025

Lo que se lee ahora
Cementerio del Salvador (Imagen generada con IA) video
¡Imperdible!

Realizarán la ruta de los fantasmas, leyendas y secretos de Jujuy

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Cementerio del Salvador (Imagen generada con IA) video
¡Imperdible!

Realizarán la ruta de los fantasmas, leyendas y secretos de Jujuy

Foto ilustrativa. video
Jujuy.

Paritarias: el Gobierno ofreció 4% de aumento en dos meses y un bono de fin de año

El sábado 1 de noviembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo en noviembre 2025

Polémica en Jujuy por un maniquí colgado en un local con un mensaje ofensivo.
Comercio.

Un local exhibió una figura de mujer colgada y generó repudio en Jujuy

Gimnasia de Jujuy.
Tras el fallo.

Comunicado de Gimnasia de Jujuy: "Juntos hasta el final"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel