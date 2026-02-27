viernes 27 de febrero de 2026

27 de febrero de 2026 - 10:57
Policiales.

Apuñalan y matan a un joven en barrio Belgrano

La víctima tenía 29 años y fue atacada con dos puñaladas que le provocaron la muerte horas después. Hay un detenido.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Apuñalaron a un joven en barrio Belgrano

Apuñalaron a un joven en barrio Belgrano

Un hombre de 29 años fue apuñalado anoche en el barrio Belgrano y falleció horas más tarde, pese a los intentos de los médicos por salvarle la vida.

El hecho se registró alrededor de las 22.30 de anoche en la intersección de Guido Spano y avenida 1° de Mayo. Según informaron fuentes policiales, recibieron una alerta de ingresó a través del sistema de emergencias 911, que daba cuenta de un hombre herido con arma blanca en la vía pública. Con los datos aportados por ocasionales testigos, fue demorado una persona que tendría vinculación directa con este hecho.

Al llegar al lugar, efectivos constataron que personal del SAME realizaba maniobras de reanimación a la víctima. Tras aproximadamente 20 minutos de trabajo, los profesionales lograron estabilizarlo y lo trasladaron de urgencia al Hospital Pablo Soria.

Instalarán una unidad del SAME permanente en Ciudad Cultural (Foto ilustrativa)
El Same pudo estabilizar a la persona, pero posteriormente falleció

El Same pudo estabilizar a la persona, pero posteriormente falleció

Conflictos vecinales

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar —aunque vecinos evitaron brindar datos personales— el joven habría recibido dos puñaladas a la altura del pecho por parte de otro hombre, quien se encontraba acompañado por su pareja. Tras el ataque, ambos se habrían dado a la fuga en dirección al Pasaje 14. Las mismas fuentes señalaron que la víctima y el presunto agresor mantenían conflictos desde hacía tiempo. Pasadas las 23.45, se confirmó el fallecimiento del herido, según la información comunicada por la base operacional policial.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de la División Homicidios, que trabaja para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

