Tragedia en Salta: mujer murió tras un brutal ataque de su pareja, que sigue prófugo

La Policía mantiene un amplio operativo de búsqueda para dar con el acusado, que continúa prófugo.

Una mujer de 37 años perdió la vida este martes, entre la mañana y la tarde, tras un violento episodio ocurrido en una vivienda del barrio Luz y Fuerza , en Campo Quijano , Salta . Por el hecho está señalado su pareja , identificado por las iniciales O.S.

Policiales. Posible femicidio en Salta: Hallan sin vida a una mujer en su casa y la Justicia investiga

Se presume que esta persona la agredió físicamente y la asfixió , según le confesó a la madre de la víctima antes de huir del lugar. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital de la localidad, donde ingresó ya sin signos vitales .

De acuerdo con los relatos recabados por los investigadores , luego de una discusión de pareja , el acusado presuntamente agredió a N.C. Posteriormente, salió de la habitación y la cerró con llave . Ante la consulta de la madre de la víctima, reconoció que la había golpeado y que se encontraba gravemente herida , pero no solicitó asistencia médica.

Una mujer de 37 años fue encontrada muerta en su casa después de que su expareja informara que la había matado.

Ante esta situación, la madre dio aviso a otra de sus hijas, y juntas lograron ingresar a la vivienda por una ventana trasera . Dentro de la casa hallaron a la mujer tendida en el piso , con signos vitales casi inexistentes . Con la colaboración de un vecino , la trasladaron de urgencia en un vehículo particular al Hospital Francisco Herrera .

A pesar de los esfuerzos del personal sanitario por reanimarla, la mujer falleció pocos minutos después. Los primeros reportes señalan que la muerte habría sido provocada por golpes, heridas y asfixia mecánica, aunque la causa exacta se confirmará tras la realización de la autopsia.

Hospital Francisco Herrera.

Un gran operativo para dar con el asesino de la mujer

Luego del ataque, O.S. huyó del lugar y continúa prófugo, según informó el diario El Tribuno. La Policía de Salta montó un operativo de gran magnitud que incluyó la suspensión de un espectáculo en una carpa bailable sobre la ruta 36 y la realización de allanamientos en viviendas vinculadas al sospechoso, entre ellas una propiedad ubicada en el barrio Pipino Ferreyra.

Golpeó y asfixió a su pareja, se lo confesó a su suegra y está prófugo.

De manera simultánea, se mantienen los operativos de búsqueda en los alrededores de la ruta 51 y en las zonas rurales próximas.

Se llevaron a cabo inspecciones en el paraje El Mollar, donde se encuentra una vivienda familiar vinculada al sospechoso, sin que se obtuvieran resultados positivos. No se descarta que haya continuado su desplazamiento hacia la región de la Puna, por lo que se están evaluando nuevas estrategias de acción.