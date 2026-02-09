martes 10 de febrero de 2026

9 de febrero de 2026 - 18:39
Policiales.

Posible femicidio en Salta: Hallan sin vida a una mujer en su vivienda y la Justicia investiga el hecho

La información oficial indica que el cuerpo de la mujer presentaba heridas compatibles con arma blanca. La causa se investiga bajo la presunción de femicidio

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Este lunes por la mañana fue hallada en Salta, una mujer sin vida de 44 años en el interior de su casa, una vivienda familiar, ubicada sobre la calle Buenos Aires, a la altura de Delfín Leguizamón, en la ciudad de Salta.

Las primeras informaciones oficiales indican que el cuerpo de la mujer presentaba heridas compatibles con arma blanca, por lo que las autoridades judiciales comenzaron una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el deceso.

Causa a cargo de la Fiscalía Penal de la Unidad de Femicidios (UFEM)

La Fiscalía Penal de la Unidad de Femicidios (UFEM), a cargo de Luján Sodero Calvet, se encuentra supervisando las diligencias en el lugar del hecho y ordenó la intervención de la Unidad de Investigación UGAP para recopilar pruebas, testimonios y otros elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento de la causa.

Además, el cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), donde se practicará la autopsia correspondiente para determinar científicamente la causa de la muerte.

Por protocolo, y hasta tanto los peritajes arrojen conclusiones precisas, la causa se investiga bajo la presunción de femicidio o homicidio doloso, tal como establecen los lineamientos de la Procuración General de la Provincia de Salta.

Las autoridades no han brindado aún más detalles sobre posibles testigos, móviles del hecho o personas imputadas, mientras la investigación sigue su curso.

