jueves 05 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de febrero de 2026 - 08:53
Salud.

Salta registra una caída sostenida de la mortalidad infantil

Lo dijo la subsecretaria de Medicina Social de salta, Gabriela Dorigato. A su vez, la funcionaria descartó la existencia de cuadros graves de desnutrición.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Salta registra una baja de la mortalidad infantil pese al contexto nacional. &nbsp;

Salta registra una baja de la mortalidad infantil pese al contexto nacional.

 

Aunque a nivel nacional se publicaron reportes que advierten sobre un incremento en la mortalidad infantil, desde Salta sostienen que la situación es diferente. Gabriela Dorigato, subsecretaria de Medicina Social del Ministerio de Salud Pública, señaló que en la provincia se observa una disminución constante de las muertes en menores.

Lee además
Tragedia en Colombia.
Accidente.

Tragedia en Colombia: un avión se estrelló y hay 15 muertos
Narela Barreto.
Dolor.

Encontraron muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Estados Unidos

En esa línea, la funcionaria destacó que, por el momento, no se registran casos graves de desnutrición. En una entrevista con el programa radial Fenómeno Barrial, la funcionaria detalló que desde 2020 se lleva adelante una estrategia territorial basada en el trabajo “cuerpo a cuerpo”, combinando acciones en salud, nutrición, provisión de agua segura y abordajes interculturales.

Mientras a nivel nacional se difundieron informes que alertan sobre un aumento de la mortalidad infantil, en Salta aseguran que los indicadores muestran una tendencia opuesta.

Estrategias sanitarias y prevención para reducir muertes evitables

Según explicó, el análisis de los últimos cinco años evidencia una reducción de los fallecimientos por causas prevenibles. Dentro de las políticas más relevantes, Dorigato destacó la prevención de embarazos no planificados y de intervalos muy cortos entre gestaciones, medidas que han contribuido tanto a mejorar la salud materna e infantil como a reducir la tasa de natalidad.

La funcionaria también destacó las iniciativas dirigidas a las comunidades originarias, orientadas a consolidar la relación con el sistema de salud y asegurar la atención de los menores, respetando sus tradiciones y prácticas culturales.

Salta registra una baja de la mortalidad infantil pese al contexto nacional.

En relación con la desnutrición, explicó que Salta implementó un enfoque comunitario respaldado por organismos internacionales, como UNICEF, que contempla el suministro de agua potable, la entrega de suplementos nutricionales preventivos y el seguimiento constante de los niños considerados en situación de riesgo.

Abordaje comunitario y fortalecimiento del sistema de atención infantil

“Las muertes asociadas a desnutrición, diarreas o infecciones que antes eran frecuentes hoy no están ocurriendo”, señaló, aclarando que los fallecimientos que ocurren actualmente se concentran en recién nacidos con muy baja viabilidad.

Dorigato mencionó la prevención de embarazos no deseados y de gestaciones muy seguidas, lo que tuvo impacto tanto en la salud materna e infantil como en la baja de la natalidad.

Asimismo, resaltó la puesta en marcha y el fortalecimiento de centros de recuperación nutricional en localidades como Santa Victoria Este y Tartagal, junto con la capacitación de agentes sanitarios con perspectiva intercultural y la incorporación de herramientas tecnológicas en los puestos de salud rurales.

Finalmente, admitió que se produjo un recorte de fondos nacionales destinados al sector, aunque garantizó que la provincia mantiene vigentes las políticas de salud mediante un sólido despliegue territorial. “Fue un trabajo intenso que salvó muchas vidas”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tragedia en Colombia: un avión se estrelló y hay 15 muertos

Encontraron muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Estados Unidos

Terrible vuelco de un auto en la "curva de la muerte": el conductor se salvó de milagro

Por primera vez desde 2002, aumentó 0,5 puntos la mortalidad infantil en la Argentina

Recorrió todos los países del mundo y cerró su viaje en la Antártida: la travesía de Nicolás Pasquali

Las más leídas

Terrible vuelco de un auto en la curva de la muerte: el conductor se salvó de milagro video
Accidente.

Terrible vuelco de un auto en la "curva de la muerte": el conductor se salvó de milagro

Imagen ilustrativa.
Ahora.

Abrieron el Paso de Jama: hasta qué hora

Jueves de Compadres (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial). video
Tiempo.

El Jueves de Compadres llega con alerta amarilla por tormentas

Juicio por femicidio: Jairo Guerrero intentó violentar a Tamara Fierro cuando ella tenía 16 años video
Justicia.

Juicio por femicidio: Jairo Guerrero intentó violentar a Tamara Fierro cuando ella tenía 16 años

Jueves de Compadres en Jujuy: cuánto cuesta hacer un asado para 10 personas video
Consumo.

Jueves de Compadres en Jujuy: cuánto cuesta hacer un asado para 10 personas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel