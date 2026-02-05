Salta registra una caída sostenida de la mortalidad infantil

Aunque a nivel nacional se publicaron reportes que advierten sobre un incremento en la mortalidad infantil , desde Salta sostienen que la situación es diferente . Gabriela Dorigato , subsecretaria de Medicina Social del Ministerio de Salud Pública , señaló que en la provincia se observa una disminución constante de las muertes en menores.

En esa línea, la funcionaria destacó que, por el momento, no se registran casos graves de desnutrición . En una entrevista con el programa radial Fenómeno Barrial , la funcionaria detalló que desde 2020 se lleva adelante una estrategia territorial basada en el trabajo “cuerpo a cuerpo” , combinando acciones en salud , nutrición , provisión de agua segura y abordajes interculturales .

Según explicó, el análisis de los últimos cinco años evidencia una reducción de los fallecimientos por causas prevenibles . Dentro de las políticas más relevantes , Dorigato destacó la prevención de embarazos no planificados y de intervalos muy cortos entre gestaciones , medidas que han contribuido tanto a mejorar la salud materna e infantil como a reducir la tasa de natalidad .

La funcionaria también destacó las iniciativas dirigidas a las comunidades originarias , orientadas a consolidar la relación con el sistema de salud y asegurar la atención de los menores , respetando sus tradiciones y prácticas culturales .

En relación con la desnutrición, explicó que Salta implementó un enfoque comunitario respaldado por organismos internacionales, como UNICEF, que contempla el suministro de agua potable, la entrega de suplementos nutricionales preventivos y el seguimiento constante de los niños considerados en situación de riesgo.

Abordaje comunitario y fortalecimiento del sistema de atención infantil

“Las muertes asociadas a desnutrición, diarreas o infecciones que antes eran frecuentes hoy no están ocurriendo”, señaló, aclarando que los fallecimientos que ocurren actualmente se concentran en recién nacidos con muy baja viabilidad.

Asimismo, resaltó la puesta en marcha y el fortalecimiento de centros de recuperación nutricional en localidades como Santa Victoria Este y Tartagal, junto con la capacitación de agentes sanitarios con perspectiva intercultural y la incorporación de herramientas tecnológicas en los puestos de salud rurales.

Finalmente, admitió que se produjo un recorte de fondos nacionales destinados al sector, aunque garantizó que la provincia mantiene vigentes las políticas de salud mediante un sólido despliegue territorial. “Fue un trabajo intenso que salvó muchas vidas”, concluyó.