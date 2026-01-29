Encontraron muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Estados Unidos

Narela Barreto, la joven argentina de 27 años que permanecía desaparecida en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos , fue encontrada muerta en las últimas horas, según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación.

La búsqueda se había iniciado el pasado 21 de enero, cuando la familia perdió contacto con la joven y radicó la denuncia correspondiente. Desde ese momento, la policía local desplegó un operativo para dar con su paradero.

El caso generó fuerte repercusión tanto en Estados Unidos como en la Argentina, donde familiares y allegados impulsaron una campaña pública para obtener información sobre su ubicación.

Narela Barreto había viajado a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades laborales y personales. Durante su estadía en Los Ángeles, mantenía comunicación frecuente con su familia en la Argentina.

La preocupación surgió cuando dejó de responder mensajes y llamadas, una situación que resultó inusual para su entorno cercano. Ante la falta de novedades, sus familiares decidieron alertar a las autoridades.

A partir de ese momento, la policía de Los Ángeles inició tareas de búsqueda y recopilación de información para reconstruir los últimos movimientos de la joven.

El último dato conocido antes del hallazgo

Según relató su prima Violeta, el último dato certero indicaba que Narela habría tomado un taxi y se encontraba acompañada por una mujer de origen ruso. Esa información surgió de los primeros testimonios recabados por la familia.

No trascendieron detalles adicionales sobre el destino del viaje ni sobre el contexto en el que se produjo ese último avistamiento.

Las autoridades no difundieron por el momento más precisiones sobre esa instancia previa a la desaparición.

Investigación en curso y hermetismo oficial

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad no informaron las circunstancias ni la causa de la muerte de la joven argentina. El hallazgo del cuerpo dio inicio a una nueva etapa de la investigación.

Los investigadores trabajan para establecer cómo y cuándo ocurrió el fallecimiento, además de determinar si existieron responsabilidades de terceros.

El caso permanece bajo investigación y se aguarda información oficial por parte de las autoridades de Los Ángeles.