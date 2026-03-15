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15 de marzo de 2026 - 10:41
Jujuy.

Choque múltiple en ruta 9 a la altura de Los Ábalos: hubo varias personas heridas

El accidente se produjo en la madrugada de este domingo en ruta 9. Hubo 4 vehículos involucrados lo que dejó un saldo de varias personas heridas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Múltiple accidente en ruta 9 a la altura de Los Ávalos: hubo varias personas heridas

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El hecho generó un importante despliegue de servicios de emergencia en la zona para asistir a los ocupantes de los rodados y ordenar la circulación en el sector.

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Cuatro vehículos involucrados

De acuerdo con la información preliminar y los testimonios de las personas que protagonizaron el siniestro, en el choque participaron al menos cuatro vehículos.

Entre ellos se identificó un automóvil Renault Scenic, una camioneta Volkswagen Amarok y un colectivo de la empresa Figueroa. Además, otro de los vehículos involucrados sería un camión que transportaba verduras, aunque las circunstancias exactas del impacto aún se encuentran bajo análisis.

Las imágenes registradas en el lugar muestran importantes daños en los vehículos, producto de la violencia del choque.

Personas heridas y asistencia en el lugar

Como consecuencia del siniestro, varias personas resultaron heridas, por lo que debieron intervenir personal policial, servicios de emergencia y equipos sanitarios para brindar asistencia a los ocupantes de los vehículos.

Hasta el momento no trascendió el número exacto de lesionados ni la gravedad de sus heridas, aunque algunos de ellos habrían sido trasladados a centros de salud para su atención.

Investigan cómo se produjo la colisión

Las autoridades trabajan para determinar las causas que desencadenaron el choque múltiple, mientras se realizan las actuaciones correspondientes en el lugar.

El tránsito en la zona se vio afectado durante varias horas debido a las tareas de asistencia, peritaje y retiro de los vehículos involucrados en el siniestro.

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