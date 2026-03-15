Choque múltiple en ruta 9 a la altura de Los Ábalos: hubo varias personas heridas

El hecho generó un importante despliegue de servicios de emergencia en la zona para asistir a los ocupantes de los rodados y ordenar la circulación en el sector.
Cuatro vehículos involucrados
De acuerdo con la información preliminar y los testimonios de las personas que protagonizaron el siniestro, en el choque participaron al menos cuatro vehículos.
Entre ellos se identificó un automóvil Renault Scenic, una camioneta Volkswagen Amarok y un colectivo de la empresa Figueroa. Además, otro de los vehículos involucrados sería un camión que transportaba verduras, aunque las circunstancias exactas del impacto aún se encuentran bajo análisis.
Las imágenes registradas en el lugar muestran importantes daños en los vehículos, producto de la violencia del choque.
Personas heridas y asistencia en el lugar
Como consecuencia del siniestro, varias personas resultaron heridas, por lo que debieron intervenir personal policial, servicios de emergencia y equipos sanitarios para brindar asistencia a los ocupantes de los vehículos.
Hasta el momento no trascendió el número exacto de lesionados ni la gravedad de sus heridas, aunque algunos de ellos habrían sido trasladados a centros de salud para su atención.
Investigan cómo se produjo la colisión
Las autoridades trabajan para determinar las causas que desencadenaron el choque múltiple, mientras se realizan las actuaciones correspondientes en el lugar.
El tránsito en la zona se vio afectado durante varias horas debido a las tareas de asistencia, peritaje y retiro de los vehículos involucrados en el siniestro.