Marcharon en Jujuy pidiendo por los derechos de las personas con discapacidad

Este miércoles por la tarde, se llevó a cabo en San Salvador de Jujuy, una marcha para pedir por los derechos de las personas con discapacidad. La convocatoria reunió a referentes de distintos puntos de la provincia y dejó un mensaje claro: "el sector se mantiene en estado de alerta y exige respuestas".

Carlos Burgos, presidente de la fundación Eco de Luz, explicó en diálogo con Canal 4 que decidieron salir a la calle por la gravedad de la situación. “La denominamos así porque es necesario que todos nos convoquemos, todos nos juntemos en esta manifestación por algo que realmente compromete, asusta, asusta la vida, asusta la calidad de vida y sobre todo vulnera los derechos de las personas con discapacidad”, expresó.

Burgos detalló que uno de los principales ejes de la protesta fue el rechazo a una reforma de distintos artículos que impactan en temas sensibles para las personas con discapacidad. “El reclamo de hoy es no a la reforma del proyecto, a varios artículos , pero sobre todo en eso en lo que toca profundamente la calidad de vida, las condiciones de vida, que tiene que ver las prestaciones también”, sostuvo.

Además, remarcó que el sector atraviesa una situación delicada. “Al tener esta reforma estamos en un estado realmente de emergencia porque la vulnerabilidad de las personas con discapacidad es muy tocada , es muy manipulada, maltratada, así que nosotros como ONG, fundaciones, asociaciones salimos en defensa de ellos”, afirmó.

Una marcha con participación de toda la provincia

Desde la organización destacaron que la jornada tuvo una amplia convocatoria y una participación que llegó desde distintos puntos del interior. Burgos señaló que el balance fue positivo y mencionó la presencia de agrupaciones como TEA, Corazones Azules de Palpalá, Aquí Estoy Jujuy y Admirando Sueños, entre otras.

“Ha sido muy productiva”, resumió. También anticipó que las acciones van a continuar. “Por supuesto que vamos a seguir con más marchas porque es necesario que tengamos una reunión. Ya se hizo un pedido a nuestros funcionarios, a nuestros diputados, a nuestros senadores para tratar más profundamente estos artículos y sobre todo las condiciones y calidad de vida de cada una de las personas con discapacidad”, indicó.

“Jujuy se tiene que levantar”

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Por su parte, Antonia Mamani, integrante de la ONG Corazones Azules, aseguró que seguirán presentes en cada movilización y llamó a una participación más amplia de toda la sociedad. “Más firme que nunca, defendiendo los derechos de la discapacidad de las personas en general”, manifestó.

En su mensaje, insistió en que el reclamo debe ser acompañado por toda la comunidad. “Tenemos que hacer saber que Jujuy se levanta, que todo el pueblo de Jujuy se tiene que levantar, tienen que venir a seguir apoyándonos, tienen que venir las escuelas, tienen que venir las instituciones, tienen que venir los prestadores, tienen que venir todos”, dijo.

Mamani también cuestionó con dureza la situación actual y pidió una respuesta concreta. “No podemos dejar pasar lo que pasa con respecto a nuestras personas con discapacidad, a nuestros hijos, a nuestros ancianos, pues es una vergüenza”, señaló.