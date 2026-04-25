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25 de abril de 2026 - 13:53
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No, el hombre de este video no "simula" una discapacidad motriz: es jubilado y padece Parkinson

Por: RUIDO

No, el hombre de este video no simula una discapacidad motriz: es jubilado y padece Parkinson

No, el hombre de este video no "simula" una discapacidad motriz: es jubilado y padece Parkinson

    • Circula en redes sociales un video de un hombre que supuestamente “simula” una discapacidad motriz para “ser atendido rápido” en la fila de un cajero automático.
    • Sin embargo, esto es falso. El hombre del video se llama José y es un jubilado cordobés que padece Parkinson. Su diagnóstico fue confirmado por su médica de cabecera y respaldado con su Certificado Único de Discapacidad vigente. Los especialistas explican que la enfermedad puede generar variaciones en la forma de caminar.
    • La desinformación fue compartida por la diputada nacional por LLA, Karen Reichardt, quien pidió en X auditar a las pensiones por discapacidad. Pero el hombre no cobra pensión, según la consulta web en ANSES.

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Circula en redes sociales un video de un hombre que supuestamente “simula” tener una discapacidad motriz para “ser atendido rápido” en la fila de un cajero automático, según aseguran posteos virales. En las imágenes, se lo observa salir del banco con dificultad, en un andador, y a los pocos metros mejora su andar.

El video también fue difundido por la diputada nacional por La Libertad Avanza, Karen Reichardt, quien escribió en X: “HAY QUE AUDITAR LAS PENSIONES POR DISCAPACIDAD. Si los ‘discapacitados’ que no son discapacitados dejaran de cobrar una pensión, seguramente quienes realmente tienen una discapacidad tendrían la cobertura que merecen. Una vergüenza lo de este hombre”.

Sin embargo, esto es falso. La persona de este video no “simula” una discapacidad: es un jubilado cordobés que padece la enfermedad de Parkinson, según confirmó su propia médica de cabecera, Patricia Quevedo, y verificó Ruido -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación- a través de documentos oficiales.

“La forma de caminar que se ve en el video corresponde a la de una persona con Parkinson”, dijo Quevedo, médica cirujana del Hospital San Roque, en Córdoba, quien se excusó de dar otros detalles que hacen a la intimidad de su paciente. Y agregó que en esos pacientes el andar es fluctuante: “A veces es normal, y a veces es con pasos cortos y riesgos de caída”.

El hombre del video es jubilado y tiene Parkinson

Las imágenes virales fueron filmadas en la sucursal del Banco Nación ubicada en la esquina de Avenida San Martín y Garibaldi, en la localidad cordobesa de Río Tercero.

El hombre del video es José, un jubilado de 67 años que padece la enfermedad de Parkinson, según aseguró su hija Verónica Navarro a Ruido. La joven también brindó a Ruido el Certificado Único de Discapacidad (CUD) de José para confirmar sus dichos.

En el documento oficial, se lee su condición de salud: “Enfermedad de Parkinson. Anormalidades de la marcha y de la movilidad”. El CUD se encuentra actualizado con fecha de emisión del 8 de julio de 2025 y lleva la firma de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y vence en 2040. Esto significa que fue emitido por el actual gobierno de La Libertad Avanza.

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Verónica explicó a este medio que a su padre “le detectaron la enfermedad hace 18 años”, que “se jubiló por no poder trabajar más” y que “cobra su jubilación pero ninguna pensión por discapacidad”. Esto último fue corroborado en la web de ANSES.

También señaló que se atiende por PAMI. “Hay días que está mejor que otros, según cómo reacciona a la medicación. Tiene rigidez, que le impide caminar bien, por momentos logra caminar pero en otros arrastra los pies, lo que dificulta su movilidad. Por eso no sale sin el andador. Cuando está en un lugar chico se pone rígido, pero cuando sale afuera se relaja y camina mejor”, agregó

Ante la viralización del contenido, el primero en desmentir los posteos virales fue el ex kinesiólogo de José, Lucas Malpiedi. Desde su cuenta de Facebook, el profesional escribió: “Fue mi paciente mucho tiempo en Río Tercero. El señor sufre la enfermedad de Parkinson y esa es una de las marchas típicas de la enfermedad. Mi solidaridad absoluta con él”.

En diálogo con este medio, Malpiedi dijo que prefiere no exponerse públicamente, pero ratificó lo escrito en su publicación. Tanto Malpiedi como Quevedo resaltaron, al igual que Verónica, el daño que le produce a José -y a quienes padecen esta enfermedad- la viralización de este tipo de contenidos falsos.

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La polémica por los fondos para Discapacidad

A poco de asumir, el gobierno de Milei inició auditorías y cruces de beneficiarios en la ex ANDIS, tras lo cual denunció personas fallecidas que cobraban como activos y otras maniobras que le habrían significado al Estado un perjuicio de más de $1.300 millones.

Entre 2023 y 2025, los fondos destinados al organismo cayeron 18,2% real y los montos asignados a las pensiones perdieron un 17,7%, según relevó Chequeado.

En agosto de 2025 se difundieron audios atribuidos al entonces titular de la ANDIS, en los que se denunciaba un presunto sistema de coimas con proveedores de medicamentos. El caso es investigado por la Justicia Federal y cuenta entre sus imputados a Spagnuolo y otros funcionarios.

En diciembre de 2025 el Gobierno nacional anunció la disolución de la ANDIS, que pasó a la órbita del Ministerio de Salud.

Tras el veto de Milei en 2025, el Congreso ratificó la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, en el decreto de promulgación el Gobierno sostuvo que hasta que el Congreso no indique cuáles son las partidas presupuestarias, la ejecución de la ley queda suspendida. Hace pocos días el oficialismo presentó un nuevo proyecto de ley para reformar el régimen de pensiones no contributivas por discapacidad.

“Esta iniciativa, que modifica el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad, instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad y desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural del sistema”, denunció el Foro Permanente Discapacidad, que nuclea a organizaciones del sector.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

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Autor: Ruido

Editor: Flor Ballarino (Chequeado)

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